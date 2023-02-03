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"قمر الثلج".. "بدر صغير" يزين السماء

"قمر الثلج"
3 فبراير 2023 08:29

 يزين البدر الثاني لعام 2023 سماء الأرض مساء الأحد 5 فبراير، والذي عرف على نطاق واسع باسم "قمر الثلج".

وأطلق على بدر فبراير اسم قمر الثلج نظرا لأن هذا الشهر من السنة غالبا ما يكون الأكثر برودة في معظم البلدان في نصف الكرة الشمالي، والتي يشهد عدد منها تساقطا للثلوج.

وتعود التسمية إلى بعض القبائل الأميركية الأصلية، والتي أطلقت عليه أيضا اسم "قمر الجوع"، نظرا لندرة مصادر الغذاء وظروف الصيد الصعبة خلال منتصف الشتاء.

والبدر هو المرحلة القمرية عندما يظهر القمر مضاء بالكامل من منظور الأرض. ويحدث هذا كل 29.5 يوما، وهي المدة التي يستغرقها القمر للدوران حول الأرض وإكمال دورة واحدة من المرحلة القمرية.

وعندما يضيء أكثر من 98% من قرص القمر، سيبدو قمر الثلج مكتملا للعين المجردة بدءا من 4 فبراير ليصل إلى ذروة اكتماله في 5 فبراير، ويستمر في الظهور مكتملا إلى غاية 6 فبراير.

وسيصل بدر فبراير إلى ذروة اكتماله في الساعة 6:29 مساء بتوقيت غرينتش مساء الأحد 5 فبراير.

وتحدث الأقمار الكاملة عندما تتحاذى الشمس والأرض والقمر بحيث تضيء أشعة الشمس الجانب المواجه للأرض من القمر بالكامل.

وسيكون قمر الثلج هو ثاني وآخر قمر صغير لهذا العام. وبالنسبة للمراقبين، فإن هذا يعني أن القمر قد يبدو أصغر قليلا من المعتاد، وهذا يعود إلى تواجده في الأوج، أبعد نقطة للقمر من الأرض في مداره.

وسيشهد العام الجاري 13 بدرا، مع اكتمال قمرين في شهر أغسطس، وهي ظاهرة تحدث كل 2.8 عام.

 

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المصدر: وكالات
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