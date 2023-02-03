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دنيا

فائدة جديدة "غير متوقعة" لفيتامين الشمس

موضوعية
3 فبراير 2023 08:11

كشفت دراسة حديثة، أن معالجة انخفاض مستويات فيتامين "د" بالمكملات الغذائية،قد تقلل أعراض الاكتئاب والأفكار السلبية.

وفي دراسة أجريت على أكثر من مليون من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة "بلوس ون"، وجد الباحثون أن أولئك الذين وصف لهم فيتامين "د"، كانوا أقل عرضة بنسبة 50 في المئة تقريبا لمحاولة الانتحار على مدى 8 سنوات، مقابل أولئك الذين لم يتناولوا هذا النوع من الفيتامينات.

وأكدت نتائج الدراسة أن فيتامين د  يمكن أن يقلل خطر محاولة الانتحار لدى بعض الأشخاص.

ووفق الطبيبة النفسية في التحالف الوطني للأمراض العقلية، كريستين كروفورد، فإن نقص فيتامين "د" يمكن أن يسبب أعراضا شبيهة بالاكتئاب، بما في ذلك تغيرات المزاج والتعب المزمن.


وحذر الباحثون من خطورة تناول فيتامين "د" دون الحصول على استشارة طبية، نظرا لتخزين الجسم للفائض منه على شكل دهون.

وشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من البحوث والتجارب السريرية لمعرفة آليات تأثير فيتامين "د" على المزاج وأعراض الاكتئاب والأفكار السلبية.

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المصدر: وكالات
الإكتئاب
فيتامين د
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