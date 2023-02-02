«حرب أسعار» في سوق السيارات الكهربائية

نيويورك (د ب أ)

تلوح في الأفق ملامح حرب أسعار في السوق العالمي للسيارات الكهربائية، بعدما أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية مؤخراً خفض أسعار بعض طرزها بنسب تصل إلى 20%، ثم أعلنت فورد موتور خفض سعر سيارتها الكهربائية موستانج ماش إي بنحو 4500 دولار للسيارة الواحدة في المتوسط. وفيما أشارت مجموعتا جنرال موتورز الأميركية وفولكس فاجن الألمانية إلى عدم اعتزامهما الانضمام إلى هذه المضاربة، يشهد السوق تحركات قوية مدفوعة جزئياً ببرنامج الدعم الحكومي الأميركي للسيارات الكهربائية، في إطار قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع.