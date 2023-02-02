Pathaan.. شاروخان في مهمة مستحيلة

أبوظبي (الاتحاد)

يمثِّل فيلم Pathaan - «باثان» عودة قوية للممثل البوليوودي الشهير شاروخان، لاسيما بعد غيابه عن السينما لأكثر من 4 سنوات، بعد فيلم Zero، الدرامي الكوميدي الذي عُرض عام 2018، ليقدم فيلماً يمزج بين الدراما والأكشن والقتال، ضمن قصة تتناول عالم الجاسوسية، مليئة بالمطاردات والمشاهد التشويقية.

يُعرض الفيلم في السينما المحلية، ويلعب بطولته شاروخان وديبيكا بادكون وجون إبراهام وأشوتوش رنا وديمبل كاباديا وجاوتام رودي، وهو من تأليف شريدهار راجافان وإخراج سيدهارت أناند.

عميل سري

يلعب شاروخان في الفيلم دور «باثان» العميل السري الذي يعمل مع الشرطة، وتطلب منه الجهات الأمنية في الهند تولي مسؤولية التصدي لمرتزقة يحاول قائدها تخريب البلد، وذلك لأنه العميل السري الأنسب لهذه العملية الخطيرة، ولتمتعه بمواصفات قتالية احترافية خاصة.

ترند عالمي

تصدّر Pathan، شباك التذاكر واحتل صدارة الترند العالمي في مواقع التواصل، وتم تصوير الفيلم في الهند والإمارات ولبنان والمغرب، وعاد شاروخان من خلال دور «باثان» إلى وتيرة نشاطه السينمائي في نوعية أفلام الحركة والقتال والتشويق. وبعدما تلقى «باثان» مهمته المستحيلة والخطيرة في الدفاع عن بلده ضد «الخصم» الذي يدعى «جيم»، والذي يلعب دوره جون إبراهام، يبدأ في التخطيط للوصول إليه قبل تنفيذ مخططه في عمل تفجير مدمر، يتسبب في نشر فيروس يهدد حياة الناس.

مواجهة شرسة

«جيم» قرر تنفيذ مخطط التدمير وتحوّل إلى إرهابي بسبب الاضطهاد المجتمعي الذي يتعرض له، فيقف له «باثان» بالمرصاد. ويدخل معه ومع فريقه من المرتزقة في مواجهات شرسة، ومطاردات خطيرة تحبس الأنفاس بمساعدة «روبينا محسن» التي تلعب دورها ديبيكا بادكون، وهي عميلة سرية تحاول الإمساك بـ «جيم» وإيقاف مخططاته التدميرية، ما يدفع الاثنين إلى التعاون سوياً من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى البلد.

أضخم الإنتاجات

المشاهد التي جمعت شاروخان وجون إبراهام نفِّذت باحترافية عالية، لاسيما أنهما يعتبران من أهم نجوم بوليوود في أفلام الأكشن والحركة. وأبدع سيدهارت أناند في تنفيذ أحد أكبر وأضخم الإنتاجات الهندية في عالم السينما، بتحقيق المعادلة في تقديم قصة مميزة، وحبكة درامية مشوقة، واستعراضات مميزة جمعت بين شاروخان وديبيكا بادكون، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن التي نفِّذت بأعلى التقنيات، من مطارات بالسيارات وسط مدينة دبي، والمطاردات الأخرى بالدراجات النارية على الجليد، إلى جانب مشاهد القتال المذهلة بصرياً، والتي استخدم فيها أنواعاً مختلفة من الطائرات القتالية المجهزة بأحدث الأسلحة.