«الحظيرة».. ترفيه من قلب الصحراء

دبي (الاتحاد)

عند زيارة مدينة دبي، لا بد من عيش تجربة استثنائية في قلب الصحراء توفرها منصة «الحظيرة» داخل منتجع باب الشمس، حيث تستيقظ الحواس وسط أجواء ترفيهية حيّة تحتفي بالثقافة العربية التقليدية. وهنا يسافر الضيوف عبر التاريخ بين رحاب سوق زاخر بالألوان حيث يجدون أنفسهم محاطين بسجادات مصنوعة يدوياً، وعطور بنفحات ساحرة، وفنّ ابتكار أشكال بالرمل وشالات الباشمينا المصنوعة من وبر الإبل، فيما يمتّعون أنظارهم بأروع العروض التي تحييها كوكبة من الموسيقيين والصقّارين وراكبي الإبل لإعادة إحياء التراث العربي العريق، بما فيه استعراضات رقصات التنورة. وسيكون الضيوف على موعد مع نفحات فنية تمهد الجو لأمسية من العروض الترفيهية النابضة بالحياة، حيث ينغمس الجميع في تجربة صحراوية عربية بامتياز.

ويتحدث الشيف محمد فرجاني عما يميز البوفيهات اليومية التي تقدمها «الحظيرة»، باعتبارها من أهم الوجهات السياحية في دبي خلال فصل الشتاء، إذ تتميز بالأصناف الإماراتية والخليجية واللبنانية والمغربية والتركية، بالإضافة إلى محطات الطهي الحي، وتتضمن 10 جولات يستمتع خلالها الزوار برحلة مذاقات شهية.

وأوضح الشيف فرجاني أن أهم ما يميز «الحظيرة» الموقع المتفرد وسط الصحراء، والذي يُشعر الزائر بأنه وسط أجواء «ألف ليلة وليلة»، حيث يحظى بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية بطقوسها الأصيلة ومفرداتها المتوارثة.