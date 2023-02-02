إميليا كلارك تتجاهل «بيت التنين»!

أبوظبي (الاتحاد)

لم تشاهد إميليا كلارك (37 عاماً) نجمة السلسلة الشهيرة «صراع العروش» المسلسل التلفزيوني الدرامي الخيالي الأميركي «بيت التنين»، الذي حاز جائزة غولدن غلوب، ولا توجد لديها النية لذلك.

وذكرت في مقابلة لها أنها لن تشاهد المسلسل بسبب عدم مشاركتها في العمل. وأعربت النجمة عن سعادتها لخروج المسلسل إلى الجمهور، ودعمها الكامل لمخرج السلسلة الجديدة ميغيل سابوجينك، الذي شارك أيضاً في إخراج بعض حلقات «صراع العروش»، ولاقت استحساناً كبيراً.

وحسب موقع Insider الأميركي، فإن أحداث «بيت التنين» وقعت قبل 172 عاماً من أحداث «صراع العروش».

ولعبت إميليا شخصية دنيريس تارجارين في مسلسل الفانتازيا الملحمي الذي استمر 8 مواسم ولاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور.