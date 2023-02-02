17 فيلماً ضمن «الصقر للمقيمين والطلبة» في «العين السينمائي»
17 فيلماً ضمن «الصقر للمقيمين والطلبة» في «العين السينمائي»
2 فبراير 2023 18:30
أعلن مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، في الفترة من 6 إلى 11 فبراير 2023، عن اختياره 17 فيلماً ضمن مسابقتي «الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة»، حيث يستمر المهرجان في دعم وتطوير وإعداد صناع الأفلام الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة وأفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة.
وتضم المسابقتان باقة متنوعة من الأعمال السينمائية المتميزة، التي تؤكد نهج المهرجان منذ انطلاقته باعتباره مركز إشعاع ثقافي وفني وتعليمي، في دعم سينما الشباب والجيل الجديد تحت شعار «سينما المستقبل»، إذ يعرض المهرجان في مسابقة «أفلام المقيمين» التي تتيح لمختلف الجنسيات الاشتراك فيها بشرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات، 11 فيلماً: «النهضة»، للمخرج الإيراني سبهر قشمي، «ديدلين» للمخرج الهندي شهن شوكت، «إنعاش» المخرج السوري عمرو علي، «أولاد الجميع» المخرج التركي جوركيم كيفانش شيفايل، و«الشمس تشرق على» للمخرج الهندي آرتي تريكاناد، و«تألق الابتدائية الفصل 2» للمخرج الأميركي ليو وونغ، و«عومه» للمخرج العراقي شعيب خطاب، و«صوت الذكريات» للمخرجة الهندية جرجى تشاكرابارت، و«الفتاة ذات اللكنة» للمخرجة الأميركية ناديا دورري، «نور عيوني» للمخرجة الأردنية ندى جاهد، و«الثامنة والسابعة عشر دقيقة صباحاً» للمخرج المصري معتز عبد الخالق.
وبهدف تعزيز الحراك السينمائي لدى الأجيال، اختار «العين السينمائي الدولي» 6 أفلام ضمن مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة»، وهي مجموعة أفلام منتقاة من صنع طلاب المدارس من المواهب الجديدة، تنقل المشاهد إلى عوالم مختلفة.
وتتضمن 5 أفلام من الإمارات: «خلف النخيل» للمخرجة ريان الشحي، «لغة الكوسبلاي» للمخرجة نورة محمد الحراز، و«إلى متى؟» للمخرجة موزة غانم الهاملي، «واقعي حُلم» للمخرج محمد الشمسي، و«الممر المظلم» لفاطمة النعيمي وناعمة الشامسي، وفيلماً من مصر: «مساء الخير» للمخرج زياد جبر.