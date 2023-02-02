«نيويورك أبوظبي» تستضيف «مسرح الرقص يا سمر!»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة عرض الجناح الأخير، للفرقة الفلسطينية الأميركية المعاصرة مسرح الرقص يا سمر!، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير الساعة 7:30 مساءً في المسرح الأحمر، بدعم من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات.ويتناول عرض الجناح الأخير التجارب الإنسانية العالمية، ويصف قصة رجل في المستشفى، حيث يقبع المريض محاطاً بأدوات الطب الحديث العاجزة عن مساعدته، ويأخذه التأمل بحياته وعلاقاته وارتباطه بالمكان، ليتحول لديه روتين زيارة الطبيب ومكالمات أفراد العائلة إلى مشهد غريب يجمع بين الفكاهة والمأساة.

ويضم عرض الجناح الأخير طاقم عمل دولياً من بينهم الممثل الفلسطيني الشهير خليفة ناطور، الذي سيؤدي السيناريو باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية. وشارك في تأليف العرض المسرحي فنانون مقيمون في مركز باريشينكوف للفنون (نيويورك) ومسرح شايو الوطني (باريس) ومسرح الحكواتي (القدس) ومسرح وسادة يعقوب (بيكيت، ماساتشوستس)، بمشاركة ممثلين عالميين، بمن فيهم الممثل الفلسطيني الشهير خليفة ناطور، الذي يؤدي دوراً باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: نشعر بحماسٍ كبير لاستضافة عرض الجناح الأخير للمرة الأولى في العالم العربي ومشاركة المنهجية الفريدة للمسرح الراقص القوي. ويقدم مركز الفنون لجمهوره الوفي تشكيلة واسعة من عروض الرقص والمسرح الراقص وخاصةً لفنانين مقيمين في المنطقة. وشارك العديد من الراقصين من مسرح الرقص يا سمر! في عرض بادكي، الذي قمنا بتقديمه في موسمنا الثاني، كما شارك أمير نزار زوابي، الكاتب المسرحي ومخرج العرض، في مهرجان قراءات الأعمال المسرحية بعنوان أصوات عربية.

ويعكس عرض الجناح الأخير شعار القصص الخاص بهذا الموسم من خلال الطريقة التي يروي بها القصص بوساطة النص والحركة، كما يرسخ قوة التواصل في أحد أهم المواضيع العالمية ومنها هشاشة الإنسان.

وأضاف سيرج لوران، مدير برنامج الرقص والثقافة في دار فان كليف أند آربلز: اكتشفت شركة مسرح الرقص يا سمر!، من خلال تعاوننا المثمر مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. وتحظى أعمال شركة مسرح الرقص يا سمر! باحتفاء واسع من جميع أنحاء العالم بسبب جودة وتفرد أسلوبهم الفني، الذي يجمع بين حركة السرد والرقص. كما يلتزم مسرح الرقص يا سمر! بتوفير برامج تعليمية لتوسيع الوصول إلى الفنون وفهمها. إذ تتماشى كل هذه المبادرات مع التزام «دانس ريفلكشن» من إنتاج دار فان كليف أند آربلز بصناعة الفن ونقله وتعليمه. وإنه من دواعي فخرنا أن ندعم مركز الفنون من خلال تقديم مثال رائع للجمهور في أبوظبي على ثراء إبداع الرقصات الدولية.

ويقدم مسرح الرقص يا سمر! برامج تثقيفية وعروض أداء حماسية بهدف رفع الوعي وتوسيع الآفاق باستخدام الفنون. وتعتبر المؤسسة الفنية، التي تديرها السيدات والأقلّيات، أن الفن يجب أن يساهم في التحرر والتحول الإيجابي وأن يكون سهل الوصول للجميع. وتؤدي الفرقة عروضها في مواقع عديدة خارج الولايات المتحدة وفلسطين، حيث تلتزم بتوحيد الفنانين والجماهير من خلفيات متنوعة من خلال بيئة إبداعية واحدة. وأنتجت المؤسسة غير الربحية، منذ تأسيسها عام 2005، أكثر من 30 عملاً أصلياً تم عرضه في عشر دول في 4 قارات.