«الشرق الأوسط للأفلام» يستضيف الممثل أندي سركيس

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة والمقرر إقامته على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 3 و5 مارس 2023، عن استضافة الممثل والمخرج والمنتج والمؤلف أندي سركيس، الذي اشتهر بأدواره وأدائه الصوتي في العديد من العروض الشهيرة مثل «ذا لورد أوف ذا رينجس» وسلسلة «بلانيت أوف ذا أيبس» وثلاثية أفلام «ستار وورز»، حيث يمكن لزوار المعرض لقاء النجم المحبوب يومي السبت والأحد في 4 و5 مارس.
تجربة مميزة لمقابلة النجوم يُعد أندي سركيس أيقونة فنية في عالم الأفلام بعد أدائه الرائع لشخصية جولوم في سلسلة «ذا لورد أوف ذا رينجس»، إضافة إلى شخصية قيصر في سلسلة أفلام «بلانيت أوف ذا أيبس»، وشخصية القائد الأعلى سنوك في أحدث أفلام سلسلة «ستار وورز»، وشخصية أوليسيس كلاو في فيلم «بلاك بانتر أند أفنجرز: أيج أوف ألترون»، وشخصية ألفريد بينيوورث في فيلم «ذا باتمان».
وفاز أندي بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا» بفضل أدائه لشخصية الموسيقي الشهير إيان دوري في فيلم وثائقي عن سيرة حياته صدر عام 2010، كما حقق العديد من الجوائز في مجالات الأفلام والتلفزيون والمسرح.
وشارك أندي عام 2012 في تأسيس شركة «ذا إماجيناريوم» للإنتاج الفني، والتي أطلقت أحدث مسلسلاتها على منصة نتفلكس في أكتوبر الماضي بعنوان «هاف باد: ذا باستارد سون أند ذا ديفل هيم سيلف»، كما قام بإخراج عدد من الأفلام التي أنتجتها «إماجيناريوم» أيضاً، بما فيها «بريذ وماوكلي: ليجند أوف ذا جانغل»، بالإضافة إلى الجزء الثاني من سلسلة «فينوم» بعنوان «ليت ذير بي كارناج»، والمقرر أن يقوم أندي بإخراج الجزء الثالث منه.
وينضم أندي سركيس إلى قائمة واسعة ومؤكدة من النجوم والمشاهير المقرر أن يشاركوا في دورة العام الحالي من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، بمن فيهم مات سميث، نجم مسلسل «هاوس أوف ذا دراجون»، وأنتوني دانيلز، مؤدي دور سي ثري بي أو. كما يعتزم المعرض الكشف عن المزيد من أسماء النجوم المشاركين قريباً.
ويدعو المعرض زواره للقاء الرسام المميز مارك سيمبسون، المعروف باسم جوك، والذي يتمتع بشهرة واسعة في أوساط عشاق القصص المصورة من خلال عمله في عوالم عديدة مبنية على القصص المصورة مثل «مارفل ودي سي»، كما اشتهر بشكل كبير في أعمال جادج دريد وذا لوزرز.
وفاز مارك بالعديد من الجوائز الفنية، مثل جائزة القصص المصورة الوطنية عام 2001 ضمن فئة أفضل موهبة ناشئة عن عمله في جادج دريد، كما أنتج المفهوم والتصميم الفني للعديد من الأفلام الشهيرة، بما فيها «دريد وأنييليشن» و«ستار وورز: ذا لاست جيداي وإكس ماكينا». تعرض فانكو، شركة المقتنيات الرائدة، مجموعة من المنتجات الحصرية التي تحتفي بالدور المميز لأندي سركيس في «ذا لورد أوف ذا رينجز»، وذلك خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة.
يضم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أكثر من 300 جهة عارضة، ويمكن للزوار المشاركة في العديد من الأنشطة الممتعة التي تقدمها شركات كونامي وكوميكيف وذا ليتل ثينجز وكيج كوليكتبلز وكينوكونيا، بالإضافة إلى مانجا باوند وجيكاي وسامسونج وهواوي وساميانج وكيبليس وتوني سانتياغو آرت.