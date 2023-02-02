«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق «دبلوم ترينيتي» الاحترافي

أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، عن فتح باب التسجيل في برنامج «دبلوم ترينيتي» من المستوى السادس في الرقص الحديث الاحترافي لطلابها.
وكشفت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية وأبرز المعلمين في البرنامج عن وجهات نظرهم حول أهمية هذه التجربة المميزة للطلاب أثناء فترة دراستهم.ويتحدث أليكس جيسوب، رئيس برنامج «دبلوم ترينيتي» من المستوى السادس في الرقص الحديث الاحترافي في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عن مدى تميز وتفرد الأكاديمية وخاصةً في مجال الرقص، إذ إنها أكاديمية الرقص الاحترافي الوحيدة التي توفر «دبلوم ترينيتي» من المستوى السادس في الرقص الحديث الاحترافي خارج المملكة المتحدة.
ويسلط أليكس الضوء على التنوع الكبير في الهيئة التدريسية، إذ تضم مدرسين من أنحاء العالم ليقدموا مجموعة من تجارب الرقص الاحترافي العالمية.
كما يعمل العديد من معلمي الرقص في الأكاديمية راقصين محترفين في دولة الإمارات، ما يمنح الطلاب نظرةً فريدة على مجال الرقص في المنطقة.
ويقدم أليكس جيسوب لمحةً عامة عن البرنامج وما يميزه كوجهة استثنائية لتعلم الرقص.
ويذكر أن البرنامج الممتد لـ 3 أعوام يقدم للطلاب الكثير من المهارات العالية والمتنوعة، ما يتيح لهم فرصة اكتساب مهارات إبداعية والوصول إلى الإتقان ليصبحوا راقصين محترفين. كما يزود البرنامج الراقصين بالمهارات التي يحتاجونها من أجل تنمية قدراتهم البدنية، بالإضافة إلى غرس قيم النزاهة المهنية.
ويكشف أليكس عن أمل الأكاديمية بأن يتمكن الطلاب من استكشاف مجموعة واسعة من الخيارات في مسيرتهم المهنية بعد التخرج في البرنامج، حيث تتوفر للراقصين الكثير من الفرص في أنحاء العالم. ويشير أليكس إلى توجه بعض الطلاب للعمل في شركات الرقص الاحترافي، بينما يستكشف بعضهم الآخر فرصاً مهنية في تصميم الرقصات أو يقومون بأعمال تجارية في مجال الفعاليات وقطاع السفر وسواها.
وفي المقابل، يختار بعض الطلاب مهنة التدريس لتعليم الجيل القادم من فناني الأداء. ويبين أليكس اعتماد التدريس في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية على منهجِ عملي، حيث تقام العديد من الدروس في الأستوديو.
كما يتم عقد مناقشات وورش عمل تسلط الضوء على البنية التشريحية للجسم وأساليب التغذية ومصممي الرقصات التاريخيين، بالإضافة إلى توضيح كيفية تمثيل وتسويق الراقص لنفسه والحصول على فرصته في القطاع في ظل العصر الرقمي. ويمكن الاطلاع على المقابلة الكاملة لأليكس جيسوب، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات حول برنامج الدبلوم بالتزامن مع فتح باب التسجيل من خلال الرابط. تأسست أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية SPAA بناءً على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة.
وهي منشأة عالمية المستوى تهدف إلى تحفيز تطور المجتمعات وتسليط الضوء على المواهب الإبداعية المحلية والعالمية، كما أنها تقود مسيرة التعليم العالي للفنون الأدائية الاحترافية في المنطقة.
وتتيح الأكاديمية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط للمرشحين دراسة برامج البكالوريوس بدوام كامل في مجالات التمثيل وفنون الإنتاج والمسرح الموسيقي، بالإضافة إلى شهادة دبلوم ترينيتي من المستوى السادس في الرقص الحديث الاحترافي، وذلك من خلال مجموعة مميزة من البرامج التعليمية بإشراف نخبة من الأخصائيين والمدرسين المؤهلين على أعلى المستويات ووفق أنشطة تدريب مكثفة وقائمة على التجربة. كما تقدم منحاً دراسية ممولة بالكامل للطلاب المؤهلين في كل عام.