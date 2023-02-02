«شريك» في «دبي أوبرا».. من 22 - 26 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة برودواي للترفيه ولايف نيشن إنترتينمنت عن عروض مسرحية «شريك» الموسيقية المقرر إقامتها في «دبي أوبرا» بين 22 و26 فبراير 2023. وتروي المسرحية المقتبسة عن الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، والذي أنتجته شركة دريم وركس، القصص الطريفة التي تخوضها الشخصيات المحبوبة وسط أجواء مذهلة على وقع الأنغام المميزة خلال فترة العرض.ويشكل العرض، تجربة مثالية تتيح للكبار والأطفال اختبار رحلة مع شريك ودونكي ورفاقه لاستعادة مستنقعه، ما يضمن لهم مغامرة مليئة بالصداقات الجديدة والمفاجآت اللطيفة. ويتخلل مسرحية شريك الموسيقية الحائزة عدة جوائز، لحظات لا تفوت من المرح والتسلية للضيوف من مختلف الأعمار، حيث يعيشون ذكريات استثنائية بصحبة العائلة والأحبة.

وحقق العمل المسرحي نجاحاً لافتاً خلال عرضه في مركز إثراء بالمملكة العربية السعودية، حيث استقطب أكثر من 10 آلاف زائر. ويستمر العرض المميز على مدار العام في أكثر من 10 مدن مختلفة، ما يجعله أطول جولة لعرض مسرحي موسيقي غربي في الشرق الأوسط.