«القافلة الوردية» تعلن عن مسار عياداتها في الإمارات السبع

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، عن المسار الطبي لعياداتها بهدف تقديم فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي يبلغ عددها 32 عيادة متنوعة ما بين الثابتة والمتنقلة وفحوص الماموجرام.وتستمر العيادات المتنقلة في تقديم فحوصاتها الطبية المجانية على مدار 7 أيام خلال مسيرة فرسان القافلة الوردية في إمارات الدولة السبع، بهدف التوعية حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، حيث تنطلق في 4 فبراير من الشارقة، قبل أن تُنهي رحلتها في أبوظبي بتاريخ 10 فبراير.

محطات توقّف العيادات المتنقلة

تنطلق العيادات المتنقلة في اليوم الأول 4 فبراير، من «شاطئ الحيرة» في الشارقة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، ثم تتوجّه إلى «شاطئ الزوراء» بعجمان، من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، وفي اليوم الثاني 5 فبراير، تصل العيادات المتنقلة إلى «القرية العالمية» في دبي من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، قبل أن تعود في اليوم الثالث 6 فبراير، إلى مول «زيرو 6» في الشارقة من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 8:00 مساءً، ثمّ تتوجّه إلى «كايت بيتش» بأم القيوين في يومها الرابع 7 فبراير، من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 6:00 مساءً.

وستكون العيادات المتنقلة على موعد مع سكّان الفجيرة عندما تصل في اليوم الخامس 8 فبراير، إلى «كورنيش الفجيرة»، لتتوقّف هناك من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 6:00 مساءً، بينما يشهد اليوم السادس 9 فبراير، توقّف العيادات المتنقلة عند «ميناء العرب» في رأس الخيمة، من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 7:00 مساءً، وتُختتم الرحلة في «مدينة زايد الرياضية» بأبوظبي، حيث تتوقّف العيادات المتنقلة هناك من الساعة 5:00 عصراً وحتى انتهاء اليوم السابع والأخير 10 فبراير.

محطّات توقّف العيادات المصغّرة

أما العيادات الطبية المصغّرة، فتتوقف في يومها الأول عند «مستشفى ثومبي» في عجمان وكذلك «شاطئ الحيرة» في الشارقة من الساعة 3:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً، قبل التوجّه إلى «حديقة زعبيل» في دبي في يومها الثاني بين الساعة 9:00 صباحاً و10:00 ليلاً، مع استراحة الساعة 3:00 عصراً. وفي اليوم الثالث، تنتقل العيادات المصغّرة إلى أماكن إقامة موظفي «العربية للطيران»، من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 7:00 مساءً، قبل أن تنطلق لاحقاً إلى «متنزه الشارقة الوطني» من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، بينما ستصل العيادات المصغّرة في اليوم الرابع إلى «كايت بيتش» بأم القيوين بين الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 6:00 مساءً، مروراً بـ«نادي سيدات الشارقة - فرع الحمرية» بين الساعة 4:00 عصراً والساعة 10:00 ليلاً.

وتصل العيادات المصغّرة في اليوم الخامس إلى «واجهة كلباء المائية» في الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً، ثم إلى «منتجع وسبا أوشينك خورفكان» بين الساعة 4:00 عصراً والساعة 10:00 ليلاً، ويشهد اليوم السادس توقّف العيادات المصغّرة في رأس الخيمة عند «مستشفى صقر»، من الساعة صباحاً 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً، مروراً بـ«كورنيش القصيم» بين الساعة 4:00 عصراً والساعة 10:00 ليلاً، وفي اليوم الأخير، تتوقّف عند «جامع الشيخ زايد الكبير» بين الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، ومن ثم عند «ياس مول» بأبوظبي، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً.

وكانت مسيرة «القافلة الوردية» قد وفّرت أيضاً عيادات ثابتة في أنحاء الإمارات لتقديم فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي من 20 يناير ولغاية 10 فبراير، حيث تنطلق فعاليات دورتها الـ11 خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير تحت شعار «بِك نستمر»، بهدف نشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، وتدعو أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه المسيرة لمكافحة السرطان وزيادة فرص الوقاية منه والتغلب عليه.