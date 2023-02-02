فطور مع البطاريق.. في «سكي دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «سكي دبي»، عودة تجربة تناول الفطور مع البطاريق، التي تتيح الفرصة للاستمتاع بجولة صباحية والتنزه وسط الثلج الأبيض والاقتراب من هذه الطيور الجميلة والانتقال بعدها إلى تناول وجبة فطور شهية. تتوفر حالياً هذه التجربة يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 8:30 صباحاً، وتستمر حتى 31 مارس.تُشكل تجربة الفطور مع البطاريق، الطريقة الأمثل، لانطلاقة يومٍ مميز مع أفراد العائلة، وستتاح الفرصة أمام الزوار فوق عمر السنتين للقاء مجموعة من طيور البطريق الملكي والبطريق «جنتو» في أجواء خيالية في حديقة «سكي دبي» الثلجية. وتتواصل الجولة الصباحية والتنزه وسط الثلج لمدة 30 دقيقة. تنتقل العائلة بعدها، إلى تناول وجبة الفطور معاً في «نورث 28»، والاستمتاع بخيارات الأطعمة الشهية، بما فيها فطائر البان كيك، والعجّة والشكشوكة وبيض بينديكت، بالإضافة إلى مشروب من اختيار الزوار.

ونال «سكي دبي»، مؤخراً جائزة أفضل منتجع داخلي للتزلج في العالم من قبل جوائز التزلج العالمية، وذلك للسنة السابعة على التوالي.