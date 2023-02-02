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الموت يفجع الفنان الشهير باسم ياخور

الفنان الشهير باسم ياخور
2 فبراير 2023 09:47

أعلن الفنان والممثل باسم ياخور، وفاة والده الكاتب والصحفي إبراهيم ياخور.

ونعى باسم ياخور والده عبر حسابه الشخصي على فيسبوك"، قائلا: "وداعا أبي.. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو أننا تحدثنا كثيرا وأخبرتني أشياء لم تخبرني اياها ابدا عنك وعني ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة".

وتابع: "ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما وآساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا"، مضيفا: "لن اتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بكانت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع.. روحك ترفرف في قلبي دائما وداعا أبو البر كما كنا نخاطبك دوما.. وداعا يا حبيبي".

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