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إطلاق "جالاكسي إس".. ما الجديد في هاتف "سامسونج"؟

إطلاق "جالاكسي إس".. ما الجديد في هاتف "سامسونج"؟
2 فبراير 2023 08:12

كشفت سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتفها الذكية يوم الأربعاء، في اختبار لقوة علامتها التجارية في وقت يمر فيه سوق الهواتف المحمولة بضعف لم يسبق له مثيل.

وتحتوي طائفة الهواتف الذكية جالاكسي إس 23 على كاميرات أفضل ورقائق أسرع من سابقتها، لكن محللين قالوا إن المبيعات المبكرة ستواجه طلبا ضعيفا لأن المستهلكين ينفقون أقل على السلع الكمالية في غمرة ارتفاع التضخم.

 يتمتع جهاز ألترا إس 23 المتطور على أول مستشعر كاميرا من سامسونج بدقة 200 ميغا بكسل، مما يوفر صورا أكثر وضوحا بعد التكبير.
اعتمدت فئة الهواتف على معالج الهاتف المحمول سنابدراغون 8 الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم وهو أسرع من الشرائح المستخدمة في فئة إس 22.
هاتف إس 23 هو أول هاتف سامسونج يستخدم بطاقة جيفورس أر.تي.إكس 4070 للغرافيكس التي تتطلب معالجا قويا ولعملية اللعب عبر البث المباشر.

 في الولايات المتحدة، سيبدأ سعر جالالكسي إس 23 الأساسي من 799 دولارا ويبلغ سعر إصدار جالاكسي إس 23 بلس ذي المواصفات الأعلى 999 دولارا ويبلغ سعر إصدار الترا إس 23 المتطور أيضا 1199 دولارا.

 أبقت سامسونغ الأسعار عند نفس مستوى إصدارات العام الماضي على الرغم من الارتفاع في كلفة المكونات.
أظهرت شحنات الهواتف الذكية العالمية أكبر انخفاض على الإطلاق في ربع واحد في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مع انخفاضها 18.3 بالمئة عن العام السابق عند 300.3 مليون وحدة، وفقا لبيانات صادرة عن شركة الأبحاث "اي.دي.سي" الشهر الماضي.

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المصدر: وكالات
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