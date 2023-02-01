العثور على كبسولة مشعة في أستراليا

سيدني (أ ف ب)

عثرت فرق الطوارئ الأسترالية على كبسولة إشعاعية صغيرة كانت السلطات تبحث عنها منذ منتصف يناير الماضي، بعدما فُقدت أثناء نقلها عبر شاحنة من منجم تابع لمجموعة «ريو تينتو». وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية ستيف داوسون: إنّها أنباء جيدة.. والعثور على الكبسولة بمثابة العثور على إبرة في كومة قش، أعتقد أن سكان أستراليا الغربية سينامون مرتاحي البال الليلة.

وكانت مجموعة «ريو تينتو» المتخصصة في استخراج المعادن، قدّمت اعتذارها لفقدان الكبسولة الصغيرة. وقطعت السلطات مئات الأميال على الطرقات السريعة بحثاً عنها.