الطب التقليدي.. أحدث أسلحة الصين في مواجهة كورونا

بكين (د ب أ)

وجهت الصين مستشفياتها العامة والخاصة لتعزيز خدمات الطب الصيني التقليدي، نظراً لمميزاته الفريدة في علاج العدوى الناجمة عن الإصابة بمرض «كوفيد-19».

وبحسب إشعار نشرته فرقة التنسيق بين الوكالات التابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ«كوفيد-19» يتوجب على المستشفيات العامة، من المستوى الثاني فما فوق، والمستشفيات الخاصة، تأسيس آلية عمل للاستخدام المتكامل بين الطب الصيني والطب الغربي في علاج «كوفيد-19»، وشددت الوثيقة على تأسيس مجموعات خبراء على مستوى المستشفيات تتألف من أطباء الطب الصيني التقليدي والطب الغربي، لإجراء استشارات متعددة التخصصات بشكل مشترك.