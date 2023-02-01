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الطب التقليدي.. أحدث أسلحة الصين في مواجهة كورونا

الطب التقليدي.. أحدث أسلحة الصين في مواجهة كورونا
2 فبراير 2023 01:21

بكين (د ب أ)

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وجهت الصين مستشفياتها العامة والخاصة لتعزيز خدمات الطب الصيني التقليدي، نظراً لمميزاته الفريدة في علاج العدوى الناجمة عن الإصابة بمرض «كوفيد-19».
وبحسب إشعار نشرته فرقة التنسيق بين الوكالات التابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ«كوفيد-19» يتوجب على المستشفيات العامة، من المستوى الثاني فما فوق، والمستشفيات الخاصة، تأسيس آلية عمل للاستخدام المتكامل بين الطب الصيني والطب الغربي في علاج «كوفيد-19»، وشددت الوثيقة على تأسيس مجموعات خبراء على مستوى المستشفيات تتألف من أطباء الطب الصيني التقليدي والطب الغربي، لإجراء استشارات متعددة التخصصات بشكل مشترك.

الطب التقليدي
الصين
كوفيد 19
كورونا
الطب الصيني
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