البريطانيون يهربون من البرد إلى المكتبات

إيبسويتش (أ ف ب)

يلجأ عدد متزايد من البريطانيين إلى المكتبات للاحتماء فيها من برد الشتاء القارس، إذ يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة. وباتت مكتبات البلديات ومراكز أو مبانٍ اجتماعية أخرى، أماكن استقبال دافئة للسكان الأكثر فقراً. ويقول مارينا فلين (54 عاماً) الذي يمضي يومه داخل المكتبة: «إنّ المكان دافئ لقضاء وقت فيه نظراً إلى تكلفة الطاقة المرتفعة».

ويوضح مدير جمعية «كيليب» الخيرية المتخصصة في إتاحة المكتبات للسكان نِك بول أنّ «هذه الخدمات شائعة جداً (تحديداً) في المناطق التي تعاني صعوبات متعددة، ويستفيد منها الفقراء وكبار السن».