«ذا ريج» ينطلق في حديقة «أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حديقة «أم الإمارات»، الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، فعاليات مهرجان «ذا ريج» الشهير، خلال الفترة من 2 - 5 فبراير الجاري. وتتضمن فعاليات المهرجان أحدث الاتجاهات في الحياة العصرية والموسيقى والترفيه والأزياء، والأطباق الشهية من أنحاء المنطقة.

يقدم المهرجان لزواره برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والأنشطة المتنوعة على مدار 4 أيام، حيث يمكن الاستمتاع بتجارب مميزة، بمشاركة 50 متجراً للتجزئة، و30 محلاً للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى عروض الأزياء، والألعاب الترفيهية، والحفلات الموسيقية الحية.

تتمتع حديقة «أم الإمارات»، التي تأسست عام 1982، بمسيرة عريقة في استضافة الفعاليات المجتمعية، وإبرام الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لتسخير وجهاتها ومرافقها المتعددة لخدمة المجتمع.

ومن أبرز الفعاليات العائلية التي تحتضنها حديقة «أم الإمارات»، «سوق الحديقة» الذي يُعتبر ملتقى مجتمعياً مميزاً لقضاء يوم عائلي مليء بالمرح، والاستمتاع بتناول ألذ المأكولات المحلية، والتسوق والترفيه، وممارسة اليوغا، والاطلاع على الفنون والحرف اليدوية والحناء، بالإضافة إلى ألعاب «باونس في الحديقة» لتجربة حيل جديدة، والاستمتاع بمشاهدة أجمل الأفلام السينمائية المناسبة لأفراد العائلة في «سينما الحديقة»، وإطعام الحيوانات، وركوب المهر أو الجمل في «حظيرة الحيوانات».