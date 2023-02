«العين السينمائي الدولي» يعرض 7 أفلام عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مهرجان «العين السينمائي الدولي» الذي تنعقد دورته الخامسة في الفترة بين 6 و11 فبراير الجاري في مدينة العين، عن اختيار 7 أفلام ضمن برنامجي «السينما الأفريقية» و«بانوراما»، لعرضها على شاشات المهرجان طوال فترة فعالياته. وتتنوع قصصها بين الدرامية والاجتماعية والتراجيدية والرومانسية، وتصطحب الجمهور وضيوف المهرجان في رحلة حول العالم، لتبادل الخبرات والثقافات السينمائية المختلفة.

ويحتفي «العين السينمائي الدولي» بالسينما الأفريقية، ضمن برنامج جديد تم استحداثه في الدورة الحالية، حيث يعود تاريخ السينما الأفريقية إلى أوائل القرن العشرين، حتى أصبحت من أهم وأكبر القارات في عدد الإنتاجات السينمائية. وتنتج نحو 3000 فيلم تزيد عوائدها على 5 مليارات دولار في العام، ويتم توزيعها عبر أنحاء العالم. وتتناول السينما الأفريقية الزاخرة بالأفلام، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية العالمية، والتي نال معظمها صدىً كبيراً، حاصدة العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات عالمية.

وسيتم عرض 4 أفلام أفريقية مهمة على شاشات «العين السينمائي»، تُعتبر من أهم الأفلام الأفريقية، من حيث المضمون والمستوى التقني والفني، إلى جانب تنفيذها بإنتاج ضخم لأشهر صناع السينما في أفريقيا، وهي: SHIMONI من كينيا، The Planters Plantation من الكاميرون، Our Lady of the Chinese Shop من أنجولا، وTug of War من تنزانيا.

وأعلن «العين السينمائي الدولي» اختيار 3 أفلام ضمن برنامج «بانوراما» الذي كان يُعرف في دوراته السابقة باسم «سينما العالم»، وهي: «كارمن» من مالطا، «العصر الذهبي» من أميركا، وUdd Jaa Nanhe Dil من الهند.