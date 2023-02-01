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الهند توجه طلباً خاصاً لـ«واتساب»

تعبيرية
1 فبراير 2023 22:23

طالبت المحكمة العليا في الهند تطبيق «واتس آب» الإعلان، على نطاق واسع، عن سياسة الخصوصية الخاصة به، حتى لا تصبح السياسة المحدثة لعام 2021 إلزامية للمستخدمين الهنود حتى صدور تعليمات جديدة من السلطات المعنية في البلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، سيتعين على «واتسآب»، المملوك لشركة «ميتا»، نشر إعلانات بالصحف الرئيسية في البلاد لإخطار المستخدمين عن سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.

ودعت «ميتا» و«واتسآب» المحكمة العليا في وقت سابق إلى إرجاء القرار.

ونقلت بلومبرج عن محامي الحكومة الهندية أنها تريد تأجيل جلسة الاستماع في القضية لحين اتخاذ البرلمان قرارا بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية.

ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع القانون للبرلمان في دورته التي تبدأ في 13 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة الاستماع المقبلة يوم 11 أبريل المقبل.

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المصدر: وكالات
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