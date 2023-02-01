العالمي سعيد تغماوي في "ذي فاميلي بلان"

محمد نجيم (الرباط) بعد مشاركته وتقمص أدوار البطولة في عدد من أفلام كبار المخرجين من الولايات المتحدة وفرنسا من أشهرها الجزء الثالث من الفيلم السينمائي "جون ويك" الذي تألق فيه إلى جانب مشاهير السينما العالمية، مثل النجم الكبير كيانو ريفيز، يعود الممثل المغربي العالمي سعيد تغماوي للعب الأدوار المسندة إليه من المخرج وكاتب السيناريو سيمون سايلان في فيلم جديد يحمل اسم "ذي فاميلي بلان" والذي يسرد قصة أب يعيش في منطقة فقيرة، والذي يتعين عليه اصطحاب عائلته من منطقة إلى أخرى هروباً من الماضي الذي يلاحقه وتحقيق السعادة لأفراد عائلته. ويأتي الفيلم الذي يشارك فيه سعيد تغماوي، بعد الانتهاء من تصوير الشريط السينمائي "الجندي" من إخراج المخرج العالمي براد فورمن، ويتقاسم فيه سعيد تغماوي دور البطولة مع النجم العالمي روبرت دي نيرو وسكوت إيست ووجيمي فوكس. وسبق للفنان المغربي سعيد التغماوي وهو ممثل وكاتب سيناريو فرنسي أميركي من أصول مغربية، أن شارك في فيلم "الكراهية" الذي أخرجه المخرج الفرنسي ماتيو كازافيتش عام 1995 قبل أن يتألق في عدد من الأفلام الأميركية التي بوأته مكانة مهمة في السينما العالمية الحديثة، حيث حاز العديد من الجوائز الأميركية والأوروبية.