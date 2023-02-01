«كونراد أبوظبي» يعتمد مزرعة مائية عمودية

أبوظبي (الاتحاد) ضمن استراتيجية دعم مفهوم الاستدامة وحماية على البيئة، تمكن فندق «كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد» من تحقيق هدفه بأن يصبح أول منشأة سياحية ضمن المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تعتمد مزرعة مائية عمودية من أجل صفر نفايات. والفندق المُدرَج في مجلة فوربس ضمن فئة الخمس نجوم، يزيد التزامه بالممارسات المستدامة وحماية البيئة من خلال إسدال الستار عن مزرعته المائية العمودية.وتعتمد التقنية على زراعة كل نبتة بعناية على بُعد أقل من 100 متر عن مطاعم الفندق الحائزة نجمة ميشلان، لتوفير مجموعة فريدة من تجارب تناول الطعام من المزرعة إلى المائدة. وتُسلَّم المحصودات إلى فِرق المطبخ مباشرة خلال أقل من ساعة من وقت التحضير، ليستمتع الضيوف بالأطباق التي صُنعت من مكونات عالية الجودة. وستضيف الأعشاب والخضراوات العضوية الخالية من المبيدات جرعة نكهات إلى الوصفات العربية التقليدية في مطعم لي بيروت الحائز جائزة الترحيب والخدمة في النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي، وفي «برانش يوم السبت بالأسلوب البريطاني» في مطعم ناهام، وفي الأطباق البيروفية الفريدة في مطعم فاكافا المُختار من قِبل ميشلان. يزرع الفندق الآن مجموعة من الأعشاب، مثل الريحان والزعتر وإكليل الجبل، بالإضافة إلى مجموعة من الخضراوات الغنية بالفيتامينات، مثل خس شجرة البلوط، براعم البازلاء، الشيسو، السلق الأحمر، والحُمّاض الأحمر، وهذا لإظهار ما تحمله هذه المكونات العضوية والمحلية من فوائد. ومع تعزيز طموحه ليصبح وجهة بمعدل صفريٍّ من النفايات، فإن بُستاني الفندق سيعملون مع فِرق المطبخ لضمان زراعة كميات محددة من كل نبتة فقط، حتى لا تفسُد أو تُرمى. وستعمل المسافة القصيرة بين المزرعة والمطابخ على تقليل انبعاثات الكربون في الفندق، وتأتي البذور المستخدمة فيها من مزارع أبوظبي المحلية، كما يستخدم التصميم العبقري 90% من المياه ومساحة أرضية أقل بنسبة 99% مقارنة بأساليب الزراعة العادية.

