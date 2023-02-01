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بعد هجومين على السكان.. نمر يثير الرعب في إندونيسيا
أرشيفية
1 فبراير 2023 16:38
هاجم حيوان من فصيلة نمور سومطرة الأربعاء مزارعَيْن وتسبب لهما بجروح في إحدى مناطق غرب إندونيسيا، بعد حادثة أولى سُجّلت قبل أيام ودفعت السلطات للتعهّد بالإمساك بالنمر.
ووقع الهجوم قرابة الساعة الثانية فجراً بالتوقيت المحلي (21,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) داخل محمية في غابات مقاطعة أتشيه الواقعة على الطرف الشمالي من جزيرة سومطرة غرب اندونيسيا.
وتشكل نمور سومطرة التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بين الانواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، هدفاً للصيادين. ولا تضم الطبيعة حالياً سوى 400 نمر من هذا النوع.
وتُعد هذه الحيوانات ضحية أيضاً للنزاعات بين السكان ولإزالة الغابات التي تسببت في تقليص موائلها.
وأوضحت الهيئة المحلية لحفظ الطبيعة لوكالة فرانس برس أنّ ضحيتي الهجوم الذي وقع الأربعاء أصيبا بجروح خطرة في الرأس واليدين والقدمين.
وقال رئيس هيئة حفظ الطبيعة في المقاطعة أغوس ريانتو لوكالة فرانس برس "سنعثر على النمر وننقله من المحمية"، مضيفاً أن المزارعين كانا يعملان بصورة غير شرعية داخل المحمية.
وأظهرت مشاهد اطلعت عليها وكالة فرانس برس أحد الضحيتين مُصاباً بجرح عميق خلف رأسه بعد الهجوم الذي وقع جنوب مقاطعة أتشيه.
وانتشر عناصر من الشرطة وحراس أحراج ومسؤولون في هيئات حماية الطبيعة السبت، بحثاً عن النمر بعدما تعرض أربعة أشخاص إلى هجوم نمر في المحمية نفسها وأُصيب أحدهم بجروح خطرة.
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المصدر: وكالات
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