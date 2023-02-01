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بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لصخرة ضخمة تدمر منزلاً في هاواي

بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لصخرة ضخمة تدمر منزلاً في هاواي
1 فبراير 2023 16:35

 

رصد مقطع فيديو، لقي انتشارا واسعا خلال الساعات الماضية، لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل عائلة في ولاية هاواي الأميركية.

وقال موقع "نيوز ويك" إن الحادث وقع، مساء السبت، في منطقة بالولو بأواهو، إحدى كبرى جزر ولاية هاواي.

وأضاف أن صاحبة المنزل، كارولين ساساكي، نجت من الموت بأعجوبة، حيث كانت في طريقها إلى إحدى الغرف، قبل أن تتفاجأ بالصخرة وهي تسقط بقوة.

ويرصد الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، الصخرة وهي تحطم جدارا من الطوب، ثم تصطدم بجدار ثان بحسب سكاي نيوز العربية.

  • بالفيديو.. لحظات تحبس الأنفاس لصخرة ضخمة تدمر منزلاً في هاواي

 

وشاهد اللقطات، التي نشرتها القناة الإخبارية المحلية "KHON 2" على الإنترنت، أكثر من 1.4 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.

وأوضحت ساساكي: "أشعر بتحسن الآن.. لكن الليلة الماضية كنت مصدومة جدا.. لم أكن أعرف حقا ما حدث"، مضيفة: "أكافح من أجل النوم منذ أن دمرت الصخرة جزءا من منزلي".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي يقع في غضون 24 ساعة، بعد أن بدأ مشروع تطوير مجاور يستهدف جبلا خلف منزل ساساكي.

المصدر: وكالات
هاواي
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