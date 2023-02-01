الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

رونالدو يبيع طائرته الخاصة

رونالدو يبيع طائرته الخاصة
1 فبراير 2023 13:50

باع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طائرته الخاصة، بعد مرور أربعة شهور على عرضها، إذ يرغب «الدون» في شراء طائرة بمواصفات أعلى، وفقاً لموقع عكاظ.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن إمكانات طائرة رونالدو التي باعها وهي من طراز «Gulstream G-200»، ولا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم، طولها 7.4 متر، وعرضها 2.19 متر، وارتفاعها 6.53 متر، وتتسع لـ10 أشخاص إضافة لوجود مقصورة عالمية، أما سرعتها القصوى فتصل إلى 560 ميلاً في الساعة.

أخبار ذات صلة
اتحاد جدة.. «فرحة سوبر» تجوب الداخل والخارج
رونالدو.. الشكوى من «المفصل»

وأضافت الصحيفة أن رونالدو كان قد اشترى الطائرة عام 2015 مقابل 20 مليون يورو، دون أن تذكر المبلغ الذي باع به الطائرة.
وواصلت الصحيفة ذكر الميزات الأخرى الموجودة في الطائرة رونالدو المباعة، وقالت إنها تحتوي على ثلاجة وجهاز مايكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت وهاتف ونظام وسائط متعددة.

يذكر أن رونالدو كان يؤجر هذه الطائرة في الأوقات التي لا يستخدمها بسعر يراوح بين خمسة آلاف و8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة، ويمتلك رونالدو طائرة خاصة ثانية من طراز (Gulfstream G650) تتسع لنحو 18 شخصاً سيكتفي بها لحين شراء طائرة أخرى أكثر فخامة.

المصدر: وكالات
رونالدو
كريستيانو رونالدو
طائرة
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو
اليوم 16:22
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
الرياضي
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
اليوم 16:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©