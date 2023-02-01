رأس الخيمة تدعم تيما دريان في تسلق أعلى القمم

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بتعاونها المميز مع المغامرة العربية المقيمة في دولة الإمارات تيما دريان، التي أصبحت على مقربة خطوة واحدة من استكمال تحدي «إكسبلورر جراند سلام»، وذلك بعد نجاحها في استكمال رحلة استكشافية لمدة شهر في القطب الجنوبي.

ولإبراز ما تتمتع به الإمارة من مقومات كمركز رائد للمغامرات في المنطقة، تعاونت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع تيما لإضفاء جمال الإمارة الطبيعي الخلاب وتضاريسها الصحراوية المذهلة ومناطقها الجبلية الوعرة كأرض مثالية للتدريب للمرحلة قبل الأخيرة من التحدي الذي فرضته على نفسها لاستكمال القمم السبع، وهي أعلى قمم في القارات السبع والتزلج للوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

بدأت تيما، المقيمة في دولة الإمارات منذ عام 2001، في تسلق الجبال عام 2016، وقضت معظم عطلات نهاية الأسبوع في استكشاف جبال رأس الخيمة المذهلة، حيث وضعت نصب عينيها هدف أن تصبح أول امرأة عربية تستكمل تحدي «إكسبلورر جراند سلام». وبالتعاون مع الهيئة، تمكنت تيما من أن تستكمل بنجاح رحلة استكشافية لمدة شهر في القارة القطبية الجنوبية أواخر العام الماضي، حيث تسلقت جبل فينسون، وهي أعلى قمة في القارة على ارتفاع 4892 متراً قبل التزلج إلى القطب الجنوب، وتتدرب تيما الآن على رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي في أبريل.

وتسلط هذه الشراكة الضوء أيضاً على الطبيعة الرائعة التي تزخر بها رأس الخيمة والتي ستلهم الآخرين من المتجولين المتمرسين والمغامرين لأول مرة، للخروج إلى الهواء الطلق واكتشاف العديد من الوديان والممرات والقمم عبر المناظر الطبيعية الجبلية الساحرة للإمارة.

تيما التي تفتخر بأنها من الداعمين للحفاظ على البيئة وتبني الاستدامة، تولي احتراماً عميقاً للبيئة الطبيعية، وهي تدعم استراتيجية «السياحة المتوازنة» في رأس الخيمة من خلال ضمان أن الشيء الوحيد الذي تتركه وراءها خلال دوراتها التدريبية وبعثاتها الاستكشافية هو آثار الأقدام.

وقالت تيما دريان: «تمثل الاستدامة ركيزة أساسية لمستقبلنا وليست من الأمور التي تُؤجل. لقد اخترت العيش والاستكشاف بشكل مسؤول كل يوم، لذا كان من المهم بالنسبة لي أن أتعاون مع وجهة تبذل جهوداً نشيطة لدعم تحقيق الاستدامة بجوانبها كافة».

ومواكبة لخريطة طريق السياحة المستدامة للإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال السياحة المستدامة بحلول عام 2025، تُبذل الجهود في جبل جيس لفهم المنظومة البيئية بشكل أفضل وضمان الحفاظ عليها. كما ستُبنى مناطق الجذب القادمة على الجبل لضمان حماية وتعزيز البيئة الطبيعية.

توفر التضاريس الوعرة في رأس الخيمة أرضية تدريب مثالية للمستكشفين وعشاق المشي والتجول لمسافات طويلة، وكذلك المبتدئين، من خلال شبكة بطول أكثر من 65 كم من مسارات متطورة للمشي لمسافات طويلة تربط مختلف مناطق جبل جيس، و10 كيلومترات من مسارات المشي في وادي شوكة. ومن رحلات التنزه المبهجة على مختلف المستويات، إلى استكشاف المستوطنات القديمة للقبائل الجبلية في الإمارة، توفر القمم الشاهقة في رأس الخيمة ما يناسب الجميع. ويمكن للزوار الذين تمثل جهود تيما الطموحة حافزاً لهم الاختيار من خلال المسارات المؤدية إلى مختلف الجواهر الخفية ووجهات المناظر الخلابة مثل واحة «سل شحة» (الواحة المخفية)، أو حتى تسلق المرتفعات في قمة وادي شحة بارتفاع 1100 متر فوق سطح البحر من خلال مسارات المشي المطورة والمحددة حديثاً.

وتكرس هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة جهودها لضمان سلامة زوارها، لا سيما على الجبال حيث يمكن أن تتغير الظروف. لذا، يُنصح لمن يخطط للقيام بمغامرة جبلية في رأس الخيمة بزيارة www.visitrasalkhaimah.com للحصول على التفاصيل المعنية بمسارات المشي لمسافات طويلة، سواء للجولات الذاتية أو الاحترافية في الجبال.