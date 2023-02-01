جزيرة ياس تستضيف عرض بليبّي الموسيقي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت فلاش للترفيه، الشركة الرائدة في مجال إقامة الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط، عن تقديم عرض الأطفال «بليبّي الموسيقي» في أبوظبي، حيث تنقل صالة «الاتحاد أرينا» شخصية بليبّي المحببة من الشاشة إلى المسرح، عندما تستضيف 4 عروض تجمع بين المرح والتعليم وسط أجواء الرقص والغناء المميزة يومي 18 و19 فبراير، ما يتيح للجميع الاستمتاع بتجربة غنية وفريدة. وتوصل شخصية بليبّي، الذكية والمفعمة بالحيوية، المعلومات وسط أجواء الرقص والغناء والحركات المرحة، لتحصد شهرة عالمية مع نحو 60 مليون مشترك على يوتيوب. ويتضمن العرض تقديم أبرز الأغاني التعليمية المسلية من مكتبة بليبّي الموسيقية الواسعة، بما فيها «براش يور تيث»، والتي يرقص فيها بليبّي إلى جانب فرشاة أسنان ضخمة، إضافة إلى أداء أغنية «الديناصور» ورقصته الشهيرة «دينو جروف»، حيث يحاكي مع زملائه حركات الديناصور ويضربون الأرض بقوة ويصدرون أصواتاً عالية على المسرح الذي يزخر بالأضواء الملونة إلى جانب بيت الشجرة الكبير، ما يضفي المزيد من المرح والتسلية.ويعتمد بليبّي أسلوباً تعليمياً يشجع الأطفال على طرح الأسئلة حول الأشياء التي لا يعرفونها، ويرى في هذا طريقة مثالية تتيح تعلّم مهارات جديدة وتنمية القدرات الذهنية والتفكير النقدي. ويحرص بليبّي بشخصيته الشهيرة والمحببة على ترفيه الحضور وتقديم تجربة مرحة خلال مدة العرض بالاشتراك مع طاقم عمله المحترف والمتميز.

ويستضيف «ياس مول» منصة بليبّي الموسيقي الخاصة بين 1 و14 فبراير، ليتيح لضيوف مركز التسوق الشهير اختبار أجواء الفعالية قبل انطلاق العروض في الإمارات، من خلال زيارة المنصة والتسجيل للفوز بتذكرتين من الفئة البلاتينية لحضور العرض في «الاتحاد أرينا»، ومجموعة من منتجات وألعاب بليبّي، إضافة إلى تذكرتي دخول إلى أي من متنزهات جزيرة ياس الترفيهية. ويحظى الأطفال بفرصة التقاط الصور مع بليبّي أمام خلفية ملونة مرتدين ملابس الشخصية الشهيرة، بما فيها النظارات والقبعات وحمالات السراويل وربطات العنق، بالإضافة إلى كتاب تلوين مجاني من بليبّي. وسيتم الإعلان عن فائز واحد أسبوعياً خلال الفعالية الممتدة لأسبوعين.