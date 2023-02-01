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«فيراري أبوظبي» تستضيف موكباً استعراضياً من 100 سيارة

«فيراري أبوظبي» تستضيف موكباً استعراضياً من 100 سيارة
1 فبراير 2023 12:33

أبوظبي (الاتحاد)  تستعد «عالم فيراري أبوظبي» لاستضافة موكب استعراضي مميز بمشاركة أكثر من 100 سيارة فيراري ستجوب المدينة الترفيهية يوم 4 فبراير الجاري.

وسيستمتع ضيوف «عالم فيراري أبوظبي» بالعرض المذهل لأكثر السيارات الرياضية شهرة في العالم، إلى جانب قضاء أوقات ترفيهية فريدة من خلال المجموعة الواسعة من التجارب والمرافق المستوحاة من روح علامة فيراري العريقة.

تقدم «عالم فيراري أبوظبي» على جزيرة ياس مجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية، وتبعد مسافة دقائق عن «ياس ووتروورلد أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم والتي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، و«كلايم أبوظبي»، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات. 

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