ثوران بركان تحت الماء يثير الذعر في الأرخبيل

حذرت سلطات فانواتو الأربعاء السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء الأربعاء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء. وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة"نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة". وتم تحديد "منطقة خطر" بشعاع 10 كيلومترات حول بركان "إيست إيبي" تحت الماء الذي يقع على بعد 68 كيلومترا من العاصمة بورت فيلا.
وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء. وبدأ النشاط البركاني قبل الساعة الثامنة صباحا (21,00 ت غ الثلاثاء)، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المحلية.
وطلبت السلطات من السكان المحليين في جزيرتي إيبي وتونغوا المجاورتين تجنب الساحل خشية أن تتسبب "الانفجارات البركانية الحالية بتسونامي محتمل".
وأشارت الى أن مركز التحذير من أمواج تسونامي في ألاسكا لم يسجل حتى الآن أي نشاط في منطقة فانواتو، لكن "مثل هذه الانفجارات البركانية لديها القدرة على إحداث موجات تسونامي".