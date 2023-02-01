الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها

تعبيرية
1 فبراير 2023 07:52

كشفت خبيرة التسوق واختيار الهدايا ليزا بيكر، أن شراء الهدايا أصبح عملية مرهقة، إذ يجدون صعوبة في اختيار المناسب، في الوقت الذي يريدون فيه تقديم هدية قيمة لصديق أو قريب، وشددت على إمكانية ضمان عدم تحول لحظة تقديم الهدية إلى موقف محرج، من خلال تجنب الأخطاء الشائعة، وبينها بحسب موقع «نيوز فروم ويلز» الإخباري، محاولتهم اختيار هدية مثالية لشخص عزيز عليهم، مشيرة إلى إمكانية تجنب ذلك باختيار هدية «جميلة» فقط، وفيما يلي 5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا. وفق موقع عكاظ

الحرص على القيمة المالية الباهظة

البحث عن المثالية والمظهر

التسوق والتحضير المتأخر

تجاهل ما يعجب المهدى إليه

الحرص على هدايا فريدة وغير مسبوقة

المصدر: وكالات
هدايا
الأخطاء الشائعة
عالم الهدايا
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
الرياضي
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
اليوم 16:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
الرياضي
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©