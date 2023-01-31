صور.. يغوص ليلاً وسط الحيتان القاتلة

أبوظبي (وكالات)

في ليلة قطبية باردة، وعند 3 درجات مئوية فقط، نفذ بطل العالم، الفرنسي آرثر غيرين بويري، 5 غطسات متتالية، حاول خلالها رصد وجمع أكبر قدر من المعلومات عن «الحيتان القاتلة» قبالة سواحل جزيرة سبيلدرا، شمال الدائرة القطبية الشمالية.

الحدث المثير كان في أقصى شمال النرويج، حيث أخذ آرثر نفساً عميقاً قبل الانطلاق لمسافة 15 متراً تحت الماء لمراقبة عملاق البحار الذي أتى إلى المنطقة لاصطياد سمك الرنجة.

يقول آرثر: «وجدت نفسي بجوار اثنين من الحيوانات المفترسة الفائقة التي يبلغ وزنها تسعة أطنان، إنها حقاً مغامرة رائعة».