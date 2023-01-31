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280 قطعة أثرية تزين «الفنون الإسلامية» بجدة

280 قطعة أثرية تزين «الفنون الإسلامية» بجدة
1 فبراير 2023 01:31

الرياض (د ب أ)

استوقفت 280 قطعة أثرية معارة من مؤسسات محلية ودولية، وأعمال 40 فناناً، زوار بينالي الفنون الإسلامية 2023، المقام في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 أبريل المقبل.

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ويعكس البينالي بوصفه منصةً تفاعليةً، تجربة الحجّاج القادمين من حول العالم من خلال التأمّل في تنوّع التجربة الإسلامية، وحثهم على استحضار تاريخ وثقافة وتراث المكان في رحلة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ويوفر بينالي الفنون الإسلامية الذي يُقام على مساحة تزيد على 118 ألف متر مربع، فرصاً فريدة للتعلّم والبحث والتأمّل في هذا النوع من الفنون.

جدة
السعودية
الفنون الإسلامية
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