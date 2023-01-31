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دراسة: الألياف تقي الأطفال من السمنة

دراسة: الألياف تقي الأطفال من السمنة
1 فبراير 2023 01:36

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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قلة النوم وراء «سمنة» الأطفال

الألياف الطبيعية تساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي وتتحكم في مستويات سكر الدم وتقلل الكوليسترول وتنظم حركة الأمعاء، ملخص نتائج دراسة لجمعية صحة الطفل في مقاطعة أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا الأميركية.. وتقول الباحثة ستيفاني دي فيجليا بيك المتخصصة في التغذية بمركز كوهين الطبي في نيويورك: «وجدنا أن «احتواء الوجبة على كمية إضافية من الألياف، يعطي شعوراً بالشبع، ما يساعد في علاج مشكلات زيادة الوزن»وأضافت: سجلنا أيضاً تحسناً في حالة أطفال السكري، ورصدنا انخفاض مستويات السكر في الدم، عند تناول الطفل كمية كافية من الألياف الطبيعية».

الألياف
الألياف الغذائية
السمنة
سمنة الأطفال
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