مي عمر: موهبتي سبب نجوميتي وزوجي وراء تألقي

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة المصرية مي عمر، أنها أثبتت موهبتها الفنية ونجحت بعيداً عن الاعتماد على زوجها المخرج محمد سامي، وأنها تجتهد مع كل خطوة وتجربة تقدمها، لكنها تراه في نفس الوقت مخرجاً مهماً وله فضل كبير في مسيرتها، وكانت معه في قمة تألقها وقدمت أفضل أدوارها.

وقالت مي لـ«الاتحاد»، إن عام 2023 يشهد عرض ثلاثة أفلام لي في مواسم مختلفة، وكنت مهتمة بتقديم سينما تضيف لرصيدي، بعد أن حققت بصمة قوية في الدراما، ولدي طموحات غير محدودة.

ومن هذه الأعمال فيلم «الحاكم» مع هاني سلامة، وتقدم فيه شخصية فتاة تعيش قصة حب، ويتم حالياً تصوير أحداثه بين القاهرة وأبوظبي.

وانتهت مي من تصوير فيلمين، الأول «بنات رزق» مع غادة عادل وشيرين رضا وأروى جودة وإخراج مرقس عادل، وتدور الأحداث حول 4 بنات تربطهن صلة قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلف، وشخصيتها فيه مفاجأة، وهي لفتاة بلطجية ومدمنة.

والثاني «بضع ساعات في يوم ما» وتقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، مع أحمد السعدني وهشام ماجد وهنا الزاهد وهدى المفتي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وإخراج عثمان أبولبن.

وتتواجد مي على شاشة رمضان المقبل بمسلسل «علاقة مشروعة» من 15 حلقة مع ياسر جلال، تأليف سماح الحريري وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

وعبّرت عن سعادتها بالتعاون مع حسن الرداد في فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي عُرض مؤخراً وحقق نجاحاً في دور العرض، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية.