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«القافلة الوردية».. تعلن مسارات الفرسان في الإمارات السبع

من مسيرة فرسان القافلة الورديّة في مبادرة سابقة (من المصدر)
31 يناير 2023 19:20

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، المسارات الرسمية لمسيرة فرسانها الـ11، التي تنطلق 4 فبراير 2023، تزامناً مع «اليوم العالمي للسرطان»، حيث تجوب رحلة الأمل والحياة الإمارات السبع، وتركز في اليوم الأول على نشر الوعي بكافة أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها، وتشمل سرطان الثدي، والجلد، والقولون، والخصية، وعنق الرحم، وسرطان الأطفال.


الشارقة
تبدأ فعاليات «مسيرة فرسان القافلة الوردية» في إمارة الشارقة، إذ يجتمع الفرسان في شاطئ الحيرة، حيث يقام حفل الافتتاح في الـ8:00 صباحاً، ويتحرك الفرسان في الـ9:00 صباحاً عبر شوارع الشارقة، وصولاً إلى «الحصن» بمنطقة «قلب الشارقة» في الـ 11:30 صباحاً، ثم تنطلق المسيرة من «مستشفى ثومبي عجمان» في الـ 3:00 عصراً، عبر مناطق عدة، وصولاً إلى «مارينا الزوراء 1» في الـ6:00 مساءً.

دبي
وتبدأ فعاليات اليوم الثاني في إمارة دبي من مركز دبي المالي «جيت أفينيو» في الثامنة صباحاً، مروراً بمواقف مراسي الخليج التجاري 9:30 صباحاً، ثم «سكاي دايف دبي»، 10:45 صباحاً، مروراً بـ«مساكن شاطئ جميرا» (JBR)، في الساعة 12:30 ظهراً، وصولاً إلى «سيتي ووك» في الـ3:30 عصراً.
وتعود القافلة إلى إمارة الشارقة في اليوم الثالث، حيث تنطلق المسيرة من مقر «بيئة» في الـ8:00 صباحاً، وتزور عدداً من المؤسسات، منها «مدينة الشارقة للإعلام» (شمس)، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، ومجمّع «الجادة» في الزاهية، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وتصل أخيراً إلى «مستشفى الجامعة بالشارقة» في الساعة 5:45 مساءً.

أم القيوين
ويبدأ اليوم الرابع في إمارة أم القيوين، من سور أم القيوين التاريخي، في الـ9:00 صباحاً، إلى «مستشفى أم القيوين»، ثم شاطئ الطائرات الورقية (كايت بيتش) في الـ 12:00 ظهراً، وفي الساعة الـ2:50 عصراً، تنطلق المسيرة من «مارينا الحمرية للصيادين»، مروراً ب«نادي سيدات الشارقة - فرع الحمرية»، وأخيراً إلى «شاطئ الحمرية».

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الفجيرة
ويشهد اليوم الخامس انطلاق الفرسان من الفجيرة من «واجهة كلباء المائية» في الـ8:00 صباحاً إلى «الساحل الشرقي للرحلات البحرية» في الـ9:15 صباحاً، ثم من «كورنيش كلباء» في الـ10:00 إلى شاطئ المظلات الفجيرة في الفجيرة الـ12:00 ظهراً، وأخيراً تنطلق المسيرة من «السوق القديم» في خورفكان، الـ1:00 ظهراً، إلى «مسرح خورفكان» في الساعة الـ5:00 مساءً.

رأس الخيمة
وتبدأ فعاليات اليوم السادس من «مستشفى صقر» برأس الخيمة في الـ9:30 صباحاً، مروراً ب«منتجع كوف روتانا» وتنتهي في «لاجون - ميناء العرب» في الساعة 4:30 عصراً. 

أبوظبي
وتنطلق المسيرة في اليوم السابع من «واحة الكرامة» بأبوظبي، في الـ9:00 صباحاً، مروراً بـ«جامع الشيخ زايد»، لتحط مسيرة الفرسان رحالها في «مستشفى هيلث بوينت - أبو ظبي» في الـ12:30 صباحاً، ويقام حفل الاختتام في «جزيرة الحديريات» بأبوظبي في الساعة الـ6:00 مساءً.

فحوص مجانية 
وطوال مسار الرحلة، توفر «القافلة الوردية» للنساء والرجال الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تشمل الفحص السريري، والفحص بالأمواج فوق الصوتية، وفحص «الماموغرام»، في عياداتها المتنقلة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة عن السرطان، وتشجيع ممارسات الوقاية من خلال الكشف المبكر الذاتي والدوري، وتدعو «القافلة الوردية» كافة أفراد المجتمع للانضمام إلى مسيرة فرسانها في رحلة الأمل بمستقبل نقضي فيه على السرطان.

سرطان الثدي
الإمارات
فحوص سرطان الثدي
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
مكافحة سرطان الثدي
القافلة الوردية
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