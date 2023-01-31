«إكسبوجر 2023».. عروض حصرية لـ 15 شركة عالمية

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورة هذا العام، نخبة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في إنتاج الصورة وتصنيع الكاميرات العالمية، أبرزها «كانون» و«لايكا» و«سوني» و«نيكون» و«فوجي فيلم» و«أدفانسد ميديا» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى بعض الشركات المحلية مثل «استوديو هوت كولد» و«آي براند كونكت»، المشاركة في «المعرض التجاري» السنوي، الذي يقدّم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والخصومات والمسابقات، لإثراء تجربة الزوار وتعريفهم على أحدث أدوات وتقنيات التصوير.

وتستهدف منتجات العلامات التجارية وتقنياتها الحديثة المعروضة في «المعرض التجاري» جميع أنواع العملاء، من عشاق ومحبي التصوير وصولاً إلى المحترفين في هذا المجال، حيث سيوفّر المعرض منصة لاستكشاف مجموعة من أحدث المنتجات، وفرصة للزوار والشركات الصغيرة من أجل التواصل المباشر مع الموردين والمصنعين وخبراء التكنولوجيا، لتمكينهم من الاطلاع على آخر المستجدات حول المنتجات وحركة السوق، كما سيقدّم المعرض أيضاً بعض الخصومات والعروض الترويجية الحصرية.

وتعرض شركة «لايكا» مجموعة متنوعة من أحدث الكاميرات والعدسات، مقدمة للزوار فرصة الاطلاع على آخر التقنيات الحديثة في التصوير، وفيما تنظّم «فوجي فيلم» مسابقة للتصوير المباشر في الاستوديو، مع تخصيص جوائز للفائزين، تخصّص «نيكون» قسماً في جناحها لتمكين الجمهور من التعرف على مختلف أنواع الكاميرات والعدسات ومعاينتها عن قرب، إلى جانب تنظيمها «ورش عمل نيكون للمدارس»، في حين تقدّم «سوني» ورش عمل مباشرة على الموقع الرسمي للمهرجان، مع جوائز للفائزين في فئات البورتريه والفيديو والحياة البرية.

وتقدّم «استوديو هوت كولد» باقة واسعة من الخصومات على منتجاتها، التي تشمل سلسلة «حاملات تثبيت الكاميرا» وتراخيص برنامج «Capture One PRO 23»، ونماذج أولية لحاملات التثبيت ثلاثية الأرجل، كما يوفّر «غراند ستور» (المحلات الكبرى) تخفيضات على منتجاتها.

وتعرض «آي براند كونكت» عدداً من منتجات علامات تجارية مشهورة مثل «إتش أند واي فيلترز» و«ليوفوتو» و«واي سي أونيون» و«شيمودا ديزاينز» و«توربوكس» و«فيديو سبيني» و«هولي لاند» و«يولوليف» و«ويسترن ديجيتال» و«بِن كيو»، حيث تقدّم خصومات كبيرة على هذه العلامات، إلى جانب توفيرها استوديو متنقّل داخل الجناح من أجل المقابلات.

فيما تستعرض «أدفانسد ميديا» معدات الإضاءة الخاصة بالتصوير من «غودوكس»، كما تقدّم «كانون» عروضاً ترويجية وخصومات على منتجاتها من الكاميرات والعدسات، وفي حين تشارك «سامسونغ» في المعرض من خلال استضافة 3 ورش عمل حول هواتفها الذكية في غرفة العرض وورشة أخرى حول «التصوير الليلي»، تنظم قناة «سبيستون» فعاليات للأطفال وغرف عرض حية، بينما تقدّم متاجر «بي إتش إم ستور» خصومات حصرية لجميع الزوار، إلى جانب منحها هدايا خلال جلساتها الحوارية حول فن التصوير.

ويدعو المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023» جميع المهتمين بحضور فعاليات «المعرض التجاري» للاستفادة من المزايا والعروض الحصرية التي يقدمها في الفترة من 9 - 15 فبراير المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة».