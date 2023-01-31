الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

باحثون يكشفون أثر جائحة كوفيد على تعلم الأطفال

طفل أثناء حصة تعلم عن بعد
31 يناير 2023 17:55

واجه عدد كبير من الأطفال تأخيرات في التعلّم من دون تعويضها لاحقاً، بسبب الإجراءات الصارمة التي اتُّخذت في بداية جائحة كوفيد-19، على ما أظهرت دراسة واسعة.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت الاثنين في مجلة "نايتشر هيومن بيهيفيير"، إلى أنّ هذه الاستنتاجات "تؤكد الخشية من أنّ الجائحة تسببت في تأخيرات تعلمية كبيرة" للأطفال.

ولفت الباحثون، الذين استندوا في عملهم إلى نحو أربعين دراسة أجريت في نحو خمسة عشر بلداً بينهم دول أوروبية والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، إلى أنّ الأطفال خسروا ما يعادل ثلث عام دراسي واحد.

وهذا الرقم لا يعطي سوى فكرة مبسطة جداً عن الوضع بسبب وجود تباينات كبيرة تحديداً في ما يتعلق بالبيئات التي يتحدر منها الأطفال.

يُرجّح أن الأطفال الآتين من المجتمعات الأكثر فقرًا عانوا من تأخيرات أكبر في عملية التعلم.

وقال باستيان بيتهاوسر معد الدراسة الرئيس، في مؤتمر صحفي، إنّ "أزمة التعلّم هذه هي أزمة عدم مساواة".

وتُعزى التأخيرات التعلمية إلى الإجراءات التي اتُخذت عام 2020 في بداية الجائحة، وتضمنت حجراً صحياً وإقفالاً للمدارس في بلدان عدة.

ورغم أنّ هذه التأخيرات تقتصر على بضعة أشهر، إلا أنها قد تتسبب في آثار سلبية. وأشار بيتهاوسر في هذا الصدد إلى "مشكلة حقيقية ستعانيها الأجيال".

ولفت إلى أنّ التعلّم هو أحد العوامل وربما العامل الرئيسي الذي "يحدّد كيف سيكون مدخل الشخص إلى الحياة العملية، ونجاحه في سوق العمل، وقدرته على إعالة نفسه".

والدراسة هي أكثر عمل بحثي مكتمل حتى الآن في شأن هذا الموضوع، رغم أنها تفتقد بصورة كبيرة إلى معلومات عن أوضاع الدول الفقيرة.

وتعطي بعض النتائج فكرة عن الكيفية التي حصلت وفقها التأخيرات التعلمية التي طالت مادة الرياضيات أكثر من القراءة.

وقال بيتهاوسر "قد يكون الآباء استطاعوا مساعدة أطفالهم في مادة القراءة أكثر من توفيرهم مساعدة لهم في مسائل الرياضيات".

أخبار ذات صلة
الصين تنشر معلومات مشجعة حول جائحة كورونا
"الصحة العالمية" تبحث اتخاذ قرار حاسم بشأن كورونا
المصدر: آ ف ب
التعلم عن بعد
الأطفال
جائحة كورونا
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©