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تطبيق مبتكر لدعم صحة النساء الحوامل

تطبيق مبتكر لدعم صحة النساء الحوامل
31 يناير 2023 12:33

أبوظبي (الاتحاد)

تطبيق أطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى منح النساء في المنطقة ما يحتجن إليه من رعاية متخصصة وتوجيه ومشاركة مجتمعية على امتداد مراحل الإخصاب والحمل والأمومة.
ويوفر تطبيق «Mamahood» مجموعة غنية من أدوات المتابعة الصحية تشمل متابعة حالات الحيض والحمل، إضافة إلى محتوى تعليمي وتثقيفي من إعداد مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية، فضلاً عن برامج المشاركة المجتمعية للنساء التي تفتح لهن آفاق التواصل وتلقي الدعم من الأمهات والزميلات والمستشارات الصحيات.
ويشمل تطبيق «Mamahood» عدداً من المزايا الاستثنائية، منها الدردشة الحيّة عند الطلب، التي تتيح للنساء التواصل لحظياً مع مستشارين صحيين مرخصين على مدار الساعة. وتوفر هذه الميزة للنساء إمكانية الوصول الفوري والمريح إلى الرعاية الطبية المتخصصة، ما يمكّنهن من معالجة مخاوفهن الصحية بثقة وبسرية مطلقة، والتركيز على أوليتهن الرئيسية، أي صحتهن وصحة أسرهن.
وقالت ألينا بولياكوفا، من مؤسسة «ماما هود»: نحن متحمسون لإطلاق التطبيق وتزويد النساء في المنطقة بتجربة شاملة وداعمة طال انتظارها. وتشير الدراسات إلى أن العديد من النساء الحوامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يترددن في الاتصال باختصاصيي الرعاية الصحية خارج ساعات العمل العادية بسبب عوامل ثقافية واجتماعية، ما قد يؤدي إلى زيادة في القلق وحدوث مضاعفات مرتبطة بالحمل.
وأضافت: «تهدف الدردشة الحية المتاحة عبر التطبيق على مدار الساعة، إلى منح النساء وصولاً سهلاً إلى النصائح الصحية، ليغدو التطبيق أداة وقائية تتيح لهن اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات وافية في الوقت المناسب طوال رحلة الأمومة».

 

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