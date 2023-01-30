«باتان».. أعلى دخل لفيلم هندي

بومباي (أ ف ب)

حطم الفيلم الهندي الجديد «باتان» الذي يؤدي الدور الرئيس فيه النجم شاروخان، الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي بعد انطلاق عروضه الأسبوع الفائت، ما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت أخيراً نتائج سيئة.

وحقق «باتان» للمخرج سيدهارت أناند أعلى مداخيل على الإطلاق لفيلم هندي في اليومين الأول والثاني من عروضه في الهند. وأفاد المحلل تاران أدارش عبر «تويتر»، بأن الفيلم حقق 30 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى لعرضه في دور السينما، فيما تجاوزت قيمة مبيعات التذاكر في العالم 13,7 مليون دولار خلال ثلاثة أيام.