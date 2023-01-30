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«أفاتار2».. رابع أعلى إيرادات في تاريخ السينما

«أفاتار2».. رابع أعلى إيرادات في تاريخ السينما
31 يناير 2023 01:01

لوس انجلوس (أ ف ب) 

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تربع «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» في المركز الرابع ضمن ترتيب الأفلام الأعلى دخلاً في تاريخ السينما، بعدما حافظ على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية، ووصول إجمالي إيراداته في نهاية الأسبوع إلى 15 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «اكزبيتر ريليشنز».
وأوضحت الشركة أن الفيلم يحتل المركز الأول منذ سبعة أسابيع، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي فيلم منذ جزء «أفاتار» الأول عام 2009. 
وأسهمت الإيرادات القوية عالمياً في دفع الفيلم إلى المرتبة الرابعة في تاريخ السينما، إذ بلغ إجمالي ما حققه 2,117 مليار دولار.

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السينما
هوليوود
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إيرادات السينما
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