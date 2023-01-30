الميتروبوليتان يحتفل بمئوية «أفيدون»

نيويورك (د ب أ)

يحتفل متحف الميتروبوليتان في نيويورك بعيد الميلاد المئة للمصور الفوتوغرافي الأميركي ريتشارد أفيدون في 15 مايو المقبل، ويعرض المتحف مجموعة من البورتوريهات الجماعية التي أبدعها أفيدون في معرض «الجداريات» احتفاء بالمناسبة.

وقال مدير المتحف ماكس هولاين: «أعاد ريتشارد أفيدون ابتكار البورتريه الجماعي، والآن أصبحت جدارياته الاستثنائية كنزاً، ونحن مسرورون بعرضها معاً للمرة الأولى على مدار أكثر من عشرين عاماً. وكان أفيدون الذي ولد في نيويورك في 1923 وتوفي في سان أنطونيو في 2004، أحد أهم الفوتوغرافيين في القرن العشرين».