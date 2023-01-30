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«ملكة السماوات» تستعد لتوديع الأجواء

«ملكة السماوات» تستعد لتوديع الأجواء
31 يناير 2023 01:01

سياتل- باريس (رويترز) 

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على مدى 5 عقود متواصلة، حلقت بوينج 747، أول طائرة جامبو جيت بلقب «ملكة الأجواء»، لكنها الآن بصدد التخلي عن عرشها لصالح طائرات ثنائية المحرك أكثر كفاءة، وتُسلم اليوم آخر طائرة تجارية من هذا الطراز لشركة طيران أطلس إير.
صُممت تلك الطائرة في ستينيات القرن الماضي للوفاء بالطلب على السفر الجماعي، وكانت أول طائرة في العالم بممرين وبدن عريض وطابقين، لتصبح رمزاً للفخامة فوق السحاب. لكن ما غير السفر الجوي العالمي حقاً كان صفوفها التي بدت وكأنها لا تنتهي.. وسعتها التي توازي مثلي سعة الطائرات الأخرى وقتها.

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