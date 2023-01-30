منصة «الثريا».. وجهة الفن والإبداع

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات منصة «الثريا»، التي افتتحتها الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في مبادلة «أرينا»، أمس الأول، وسط حضور لافت لسيدات الأعمال والزوار من مختلف فئات المجتمع، والتي تستمر حتى 1 فبراير المقبل، بباقة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، والمعروضات من أكسسوارات وأزياء وضيافة وعطور وبخور وأزياء راقية، وفساتين أعراس ومستلزمات أفراح ومجوهرات، وغيرها الكثير من الأفكار الإبداعية العصرية التي تناسب هذا الجيل.

تشارك في المنصة نحو 120 علامة تجارية رائدة في حدث راقٍ يجمع عناصر الإبداع والمبدعين تحت سقف واحد، ويشكل نقطة التقاء بين الفن والإبداع والفرص وتطوير التجارب واكتساب خبرات جديدة في قطاع التصاميم.

وقالت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل المضي قدماً نحو المستقبل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتبحر نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والريادة العالمية عبر بناء نموذج اقتصاد متنوع ومستدام، يفتح آفاقاً واعدة تعزز من مكتسباتنا الوطنية وتنعكس بالخير والرخاء على الوطن وأبنائه، وتسهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة.

وأضافت الشيخة د. شما، أن هذا الحدث رفيع المستوى يعمل على دعم جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة تمتلك المقومات الرئيسة لاستضافة فعاليات الأعمال المرموقة، كما تنسجم مع الركائز الأساسيّة المعتمدة في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزز مبادارت الأعمال المبتكرة التي تسهم في تطوير هوية أبوظبي السياحية، لتصبح وجهة سياحية عالمية مستدامة مع الحفاظ على ثقافتها وتراثها.

حراك ثقافي

وأكدت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد، أن منصة «الثريا» تساهم في صناعة حراك ثقافي ضخم في مجال التصاميم بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وسط بيئة تفاعلية تضم العديد من الأنشطة المميزة والفعاليات الثقافية التي تستوفي الاهتمامات والتطلعات التي يبحث عنها الزوار، مشيرة إلى أن المنصة توفر فرصة مهمة للمهتمات بعالم التصميم والموضة للالتقاء بنظيراتهن من داخل الدولة وخارجها، لتطوير تجاربهن واكتساب مزيد من الخبرات في مجال التصاميم، ما يعزز مبدأ التنوع والشمولية في المعارض والفعاليات التي تقدمها الدولة، واختتمت حديثها قائلة إن منصة «الثريا» تسهم في تأسيس مجتمع جديد في أصول الفخامة والتصاميم والأزياء، وتنفرد بإبراز لمسات الإبداع والفن بالعالم العربي.

ثقافة أبوظبي

بدورها، قالت مريم أهلي، عضو مجلس إدارة «الثريا»، إن هذا المعرض الرفيع المستوى يجمع نخبة من سيدات الأعمال من داخل الإمارات وخارجها، ويسلط الضوء على العاصمة أبوظبي وفعالياتها وثقافتها وتراثها ومبادراتها التي تعزز مكانتها، مما يسهم في رفعة مكانة الإمارات بشكل عام، موضحة أن الفعالية في نسختها الأولى تضم علامات عالمية أكثر وتفتح أبواب المشاركة للمبدعين من داخل الدولة وخارجها، عبر أكثر من 120 علامة تجارية رائدة.

«بيت الحرفيين»

من بين المشاركات المميزة بالحدث، منصة «بيت الحرفيين» التي تروج لبرامجه، حيث تحتفي بالحِرف اليدوية وبالعلاقة الإبداعية والفنية بين أبناء دولة الإمارات، والموارد الطبيعية المحلية على مدار الزمن، حيث تمكن الحِرفيون من تطوير مهاراتهم لتلبية احتياجاتهم الوظيفية والاقتصادية مستفيدين من البيئة الطبيعية في الدولة التي تتميز بثرائها وتنوعها، وتتمتع بأنظمة بيئية عدة بما فيها البيئة الصحراوية، والجبلية، والبحرية.

وتعكس الحِرف اليدوية بفضل هذه المهارات إحساساً فنياً عالياً، ولا يقتصر دور هذا التراث غير المادي الذي تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، على تنمية المهارات العملية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز القيم الاجتماعية المشتركة المرتبطة بالهوية الإماراتية، وتعرض المنصة مجموعة من الأدوات التي أبدعتها يد الصانع الإماراتي، وطورتها دون المساس بهويتها الأصلية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.