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غادة عادل.. زعيمة «البطة الصفرا»

غادة عادل
31 يناير 2023 01:01

محمد قناوي (القاهرة) 

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أكدت الممثلة المصرية غادة عادل، أنها نجحت في الفترة الأخيرة في التمرد على نوعية أدوارها السابقة وتغيير جلدها الفني، عبر عدة أعمال متنوعة سينمائياً ودرامياً، وقالت «حققت ما كنت أحلم به في تقديم عدد كبير من الأدوار التي لا تشبهني إطلاقاً». 
وأضافت أنها حققت نجاحاً كبيراً فى ذلك بعد أن خرجت من القوالب المعتادة وبدأ المشاهدون يرونها بشكل مختلف، وسأستمر في التركيز أكثر على اختيار أدوار مختلفة، وأنها لا تبحث عن تقديم أعمال وحسب، ولن تحبس نفسها في نوعية واحدة. وأوضحت: لذلك جذبني دوري في فيلم «البطة الصفرا» الذي بدأت تصويره قبل أيام، فمن خلاله أقدم دوراً جديداً، حيث أجسد شخصية «حرامية»، تؤسس عصابة وتسميها «البطة الصفرا»، وتتورط في العديد من المشاكل، وهذا العمل يمثل عودة إلى الكوميديا.
واعتبرت غادة فيلم «أهل الكهف»، الذي تشارك في بطولته، من الأفلام التي نجحت فيها في تغيير جلدها الفني، وتجسد فيه شخصيتين، الأولى «أميرة»، والتي تتواجد مع ثلاثة أشخاص أثناء وجودهم فى الكهف، والثانية شبيهة بها تظهر فيما بعد. وتغيب غادة عن موسم رمضان هذا العام لانشغالها بعملين ستقوم بتصويرهما خلال الفترة المقبلة، الأول مسلسل «وزن الريشة» مع أحمد السقا، من ثماني حلقات، والثاني «منورة بأهلها- الموسم الثاني» مع ليلى علوي، وسيتم عرضهما على إحدى المنصات الإلكترونية. 
وعبّرت غادة عن سعاتها بتجربتها المسرحية «فرصة سعيدة» التي قدمتها مؤخراً ضمن فعاليات موسم الرياض، ولعبت خلالها دور«راقصة» في مولد شعبي.

غادة عادل
السينما المصرية
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