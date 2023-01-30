علي يوسف السعد يكتب: سافر معي عبر «نهر درينا»

لطالما كانت الأنهار حانية رؤوم، تخالف البحر المحيط بعذوبتها الرقيقة، وانسيابها الهادئ، تضفي على كل ما حولها حياة وتنثر زهوراً وجمالاً، ولكل نهر قصته وأساطيره، لكن نهر «درينا» Drina الذي يفصل صربيا عن البوسنة كان له نصيب مضاعف في قلبي من كل هذه الأوصاف، خاصة مع ما يتزين به حوله من طبيعة خلابة، فضلاً عن فرائد ومفارقات وأساطير وقصص.

ذات يوم كان «ماركو مرنجافيتش» الذي حكم عموم الأرض الصربية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي، وشغل جزءاً لا يستهان به من الذاكرة الشعبية الصربية كملك وبطل أسطوري خارق، كان في طريقه لإحدى معاركه أقصى غرب البوسنة الحالية، قبل أن يقطع نهر «درينا» -بتياره القوي- طريقه، ومع صعوبة عبوره، لم يكن من «ماركو» إلا أن تسلق جبل «كرفينا ستينا» المطل على النهر، وألقى من عليه بصخرة كبيرة استقرت في منتصفه، وهكذا تهيأت تلك الصخرة لجواده كي يخطو قافزاً عبرها إلى الشاطئ الآخر من دون مخاطرة تُذكر، تقول الأسطورة أيضاً أن حوافر حصان ماركو لا تزال مطبوعة على هذه الصخرة إلى اليوم.

لم تكتفِ تلك الصخرة الأسطورية من صنع الحكايات، فقد كانت طوق نجاة لمجموعة من الصبية جرفهم التيار، ضمن صيف قائظ من عام 1968، حيث تسلقوا هذه الصخرة واستلقوا على سطحها الخشن متعبين من مقاومة هذا الانسياب العنيف للنهر، أخذهم النعاس برهة قبل أن ينتبهوا لمدى جمال هذه الصخرة وسحرها، لكن الشمس القائظة تعطل عليهم هذا الإحساس، فقرروا العودة للشاطئ لا من أجل المغادرة، وإنما من أجل إحضار ما يقيهم خشونة الصخرة وكذا قيظ الشمس.

أحضر الشباب اليافع وعلى رأسهم شاب يدعى «ميليجا مانديتش» بعضاً من الألواح الخشبية وأوراق الأشجار وراحو يشيدونها على الصخرة في شكل أشبه بصندوق، حينها قدحت في رأس مانديتش فكرة إنشاء بيت خشبي صغير على هذه الصخرة، ولم يمض كثير وقت حتى حول «ميليجا مانديتش» فكرته إلى واقع، لقد طوع الطبيعة وبنى بيتاً خشبياً بدائياً على صخرة أسطورية وسط نهر جميل رقيق، لكن بقدر رقته كان قاسياً، حيث تكرر أن اشتد تياره لأكثر من ست مرات على مدى عقود محطماً هذا البناء، لكن في كل مرة يعاد بناء هذا البيت بشكل أوثق وأكثر متانة، ما منحه خلوداً وجعله بموقعه الطبيعي الفريد، أحد أهم المقاصد السياحية في مدينة «بايينا باشتا».

منزل صغير تنساب من حوله مياه زمردية وتحفه الطبيعة من كل مكان، على صخرة تتوسط نهر عظيم مثل «درينا»، يا له من منزل ويا لها من تجربة!، لذلك لم يكن مني حين شاهدت صورته للمرة الأولي، إلا أن بُهِرت وعقدت العزم أن يكون في القريب العاجل إحدى مقاصدي، وقد كان، وبالفعل كانت زيارتي له عند هذا الكم الهادر السابق من حسن التوقع وفيض المشاعر.