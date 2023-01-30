16 فيلماً بمسابقة «الصقر الإماراتي القصير» بـ«العين السينمائي»

اختار مهرجان «العين السينمائي الدولي» 16 فيلماً قصيراً لعرضها في دورته الخامسة لهذا العام، ضمن مسابقة «الصقر الإماراتي القصير»، إذ تتنافس على جائزة المسابقة باقة من أبرز الأفلام التي تتنوع بين الدراما والخيال والقصص الإنسانية والاجتماعية والرومانسية، والتي تولى تنفيذها وإخراجها مجموعة متميزة من صُناع السينما الإماراتيين الموهوبين في عالم الفن السابع، ليكون «العين السينمائي» بمثابة المنصة الأبرز لعرض إبداعاتهم على شاشاته. أعلن «العين السينمائي» عن قائمة الأفلام الإماراتية القصيرة التي تشارك في المسابقة، وهي: «عزلة» للمخرج أحمد محمد الحبسي، «الشقة» للمخرج بدر محمد، «ليش سرير يدي في الصالة؟» للمخرجة سارة الهاشمى، «ما وراء سلمى» للمخرجتين مريم السركال وماريا سيد، «12» للمخرج حسين الأحمد، «سما في الأعلى» للمخرجة ميرا الحمادي، «غير مقبول» للمخرج طلال محمود، «نصّه» للمخرج سلطان بن دافون، «فول تايم» للمخرجة عفراء العبد الله، «دريشه» للمخرج مطر أحمد النعيمي، «فوطة» للمخرج هاني الغص، «أوهام لعبة» للمخرج محمد بن حارب، «الاختيار» للمخرج عبد الله نبيل، «تفاحة» للمخرج خلف جمال فيروز، «ليت» للمخرج حسين الأنصاري، و«الميزان» للمخرج علي لاري.