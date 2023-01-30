غابات المانغروف.. قصة تطويع الطبيعة

تحظى أشجار القرم والغاف بمكانة خاصة لدى الإماراتيين، نظراً لقيمتها البيئية وفوائدها المتعددة، واقترانها بالهوية الوطنية والتراث.وأصبحت غابات هاتين الشجرتين مقصداً للزوار المحليين والسياح، وتمثل فرصة فريدة لخوض تجربة سياحية بمذاق مختلف، لاسيما النسخة بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم» التي تسعى إلى إظهار مقومات الموروث ومنظومة القيم الأصيلة والضاربة بجذورها في تكوين المجتمع المحلي، والتي حملها الآباء عن الأجداد، ويتوارثها الأبناء والأجيال اللاحقة، في نسق تلقائي يتسم بالاستدامة.
تتمتع أشجار الغاف بمكانة خاصة في التراث الإماراتي، ويظهر ذلك من خلال الاهتمام الكبير من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أصدر توجيهاته بمنع قطعها في إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة واسعة، وقد تم إعلان شجرة الغاف «الشجرة الوطنية» لدولة الإمارات في عام 2008، ويرجع هذا الاختيار لما تمتلكه هذه الشجرة من قدرة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية، فهي شجرة تتحمّل الجفاف، ويمكن أن تظل خضراء حتى في البيئات القاسية، إلى جانب أهميتها للإنسان والحيوان وقدرتها على حفظ توازن البيئة. وتكتسب شجرة الغاف قيمتها المعنوية والوطنية كونها شجرة يتجمع تحتها الناس للتشاور منذ القدم، إذ درجت العادة في المساء أن يتوسط كل شيخ من شيوخ القبائل مجلساً تحت أشجار الغاف كمنتدى لأبناء القبيلة، كما يحق لأبناء القبائل المجاورة الانضمام إليه من دون قيد أو شرط، وحتى عابر السبيل الذي يلقى كامل الترحيب به في هذا المجلس، ويلتقي الجميع وتدور حول موقد النار فناجين القهوة وحبات التمر، ويناقش الحضور أمورهم المهمة.
رمز التسامحعام 2019 تم اختيار شجرة الغاف لتكون «رمزاً للتسامح» في عام التسامح في دولة الإمارات، وانتشرت أشجار الغاف في أرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، لتحكي هذه الأشجار قصة أخرى عن الاستدامة وتنثر روح المحبة على الأجنحة المشاركة. ولعبت أشجار الغاف دوراً مؤثراً في حياة البدو لأنها مصدر الغذاء الرئيس للحيوانات البرية، التي كانت تأتي إلى أشجار الغاف لتقتات منها وتستظل بها عندما ترتفع الحرارة بشدة في فصل الصيف، كما تُعتبر أشجار الغاف ثروة عظيمة متعددة الفوائد وفي مقدمتها مكافحة التصحر وتقليل الانبعاثات الكربونية كما تدخل مكوناتها في صناعة الأدوية والمنتجات التجميلية إضافة إلى استعمالاتها الغذائية. ولأهمية هذه الشجرة من الناحية البيئية أقيمت لها محمية «غاف نزوى» في دبي، وتتميز بوجود أعداد من أشجار الغاف والتي تظهر على شكل غابات من الأشجار التي تكسو المنطقة، وتوفر بيئة ظليلة وجاذبة لمختلف أنواع الطيور والحيوانات، وتعد المحمية وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والراغبين في الاسترخاء والهدوء.
غابات القرمتتمتع دولة الإمارات بطبيعة متنوعة، تضم العديد من الكائنات البرية والبحرية، وكذلك النباتات التي ترسم ملامح تفرد المنطقة وتميزها من ناحية البيئة، ومنها أشجار القرم «المانغروف» التي تكثر على ساحل دولة الإمارات بمساحات كبيرة، وتنتشر في العديد من المحميات الطبيعية في الدولة، وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، بالإضافة إلى فعاليتها في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعتبر مناطق غابات القرم موائل للعديد من الأنواع البحرية، ما يجعلها مقصداً سياحياً للزوار المحليين والسياح وعشاق السياحة البيئية.
وجهة سياحية ويعد متنزه القرم الوطني في أبوظبي وجهة مثالية للعائلات والمصورين وعشاق مراقبة الطيور، ويتميز المتنزه بتنوّع بيولوجي وفير ويشمل غابات أشجار القرم والمستنقعات المالحة والسهول الطينية وتجمّعات الطحالب، ليتمتع الزائر للمتنزه بالطيور النادرة، مع بعض الكائنات البحرية الغريبة والجميلة، كما يستفيد الزائر بتعلم الكثير عن حياة الطيور والثدييات والأسماك واللافقاريات التي تعيش في غابة القرم.
تنوع بيولوجيوفي وجهة مميزة لعشاق الطبيعة، تتميز محمية رأس الخور في دبي بوفرة أشجار القرم التي تستخدمها الطيور كملاذٍ آمن للتكاثر وبناء الأعشاش عليها، وقد شهدت دبي مؤخراً أيضاً افتتاح «غابة القرم»، حيث يهدف المشروع لزراعة مليون شجرة، ويُقام ضمن محمية «جبل علي» للحياة الفطرية، وتتضمن الغابة مجموعة واسعة من الشعاب المرجانية والقرم وأحواض الأعشاب البحرية والنجيل البحري، وشاطئاً طبيعياً.
«زوراء» عجمانتمتد محمية الزوراء الطبيعية على مساحة 2 كيلومتر وتتميز بغابات أشجار القرم ذات الطبيعة الساحرة ويقطن فيها العديد من الفصائل البرية والبحرية، كما أنها تشكل موطناً لأكثر من 100 نوع من أنواع الطيور المحلية والمهاجرة، بما في ذلك طيور الفلامينجو الوردية التي يمكن مشاهدتها على مدار السنة بالإضافة إلى مالك الحزين أو البلشون. وتشكل منطقة الزوراء إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وأهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية خاصة أنها تعد بمثابة خور شبه استوائي خاضع لحركة المد والجزر، وتكثر فيها الشعب المرجانية التي ينمو ويتكاثر عليها أنواع عديدة من الأسماك في المنطقة، بالإضافة إلى كثرة غابات أشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه، كما تحتوي سواحلها على مجموعات هائلة من الأحياء البحرية.
شاطئ وأشجار القرم في أم القيوين، يحظى شاطئ القرم بإقبال من الزوار المحليين والسياح ليستمتعوا بطبيعته الخلابة ومناظره الساحرة، التي تتيح مشاهدة غابات القرم التي تكتسي بها سواحل وخيران أم القيوين، كما تغطي أشجار القرم مساحات كبيرة من خور مدينة رأس الخيمة الذي يقسمها إلى قسمين، حيث تعتبر محمية طبيعية للطيور والأسماك لمساهمتها في الحفاظ على أنواع الحياة البرية والبحرية وعلى حياة أنواع مختلفة من الطيور، وتعد مناطق ملائمة لحياتها ومورداً لغذائها.
طبيعة خلابة تعتبر محمية أشجار القرم والحفية في مدينة كلباء بالشارقة من المناطق الغنية بتنوعها الحيوي، وتنتشر فيها غابات القرم، وتتميز المحمية بكونها موطناً رئيساً لأنواع كثيرة من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، مثل السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر. وتُعتبر أشجار القرم الرائعة أفضل سمة لهذه المحمية وهي تساهم في حماية الساحل من خلال الحد من عوامل التعرية الناتجة عن العواصف والتيارات والأمواج والمد والجزر.