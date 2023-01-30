«مغامرات آية».. فيلم قصير يحتفي بأجمل الوجهات في دبي
«مغامرات آية».. فيلم قصير يحتفي بأجمل الوجهات في دبي
30 يناير 2023 16:19
نشرت شركة Whereisthis فيلماً إبداعياً قصيراً مدته 4 دقائق بعنوان «مغامرات آية في دبي»، وذلك احتفالاً بانطلاق منصاتها الرقمية الجديدة. ويستعرض الفيلم رحلة مدهشة لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات اسمها آية خلال استكشافها لمختلف أنحاء إمارة دبي، حيث تزور 30 وجهة من الوجهات الخارجية والريفية في الإمارة، بالإضافة إلى متنزهاتها المتنوعة والمرافق المجتمعية والمعالم الرئيسة. وسبق إطلاق الفيلم حملة تشويقية استمرت لأسبوعين، تخللها نشر مقاطع قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على عدد من المواقع والأنشطة في دبي، وحملت هذه المقاطع تساؤلاً بعنوان Where is This؟، داعيةً المشاهدين إلى محاولة معرفة موقع المكان الموجود في الفيديو لفرصة الفوز بالجوائز. Whereisthis متخصصة في إنتاج وإدارة وتوزيع المحتوى، وتقدم خدماتها لقطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة من خلال تسليط الضوء على مجتمع من صنّاع المحتوى من أصحاب المواهب الإبداعية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم المنصات التابعة للشركة محتوى جذاباً وغنياً بالمعلومات، ما من شأنه أن يلهم المشاهدين لاستكشاف المواقع والوجهات والتجارب التي لا يعرفها الكثيرون. وقال كريستيان غماشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: يشهد قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط أوقاتاً استثنائية، حيث تسعى الكثير من الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمغرب وسلطنة عُمان والأردن وسواها، إلى الاستثمار في السياحة بشكل كبير، وذلك من أجل استقطاب المزيد من السيّاح المحليين والدوليين. وأضاف: تقدم منصاتنا تجربة مذهلة وعضوية وقريبة من الواقع تتلاءم مع المحتوى الذي تنتجه الشركة بالاستعانة بخبرات ومواهب المبدعين في هذه المنطقة. وشهدت السنوات الماضية تحولاً كبيراً في طبيعة المحتوى الذي يلهم المسافرين أثناء التخطيط لعطلاتهم، حيث أصبح المحتوى القصير والعمودي على وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيراً، لأنه قريب منهم بشكل أكبر ويسهل الوصول إليه. ويقدم المحتوى الرقمي عالي الجودة، والذي تم إنشاؤه ونشره على النحو الأمثل، فرصاً كبيرة لقطاعات الضيافة والسياحة والترفيه في المنطقة لزيادة أعداد المسافرين والزوار. ومن خلال الاستفادة من أكبر مجتمع من المبدعين الذين يتمتعون بخلفيات متنوعة، سيوفر المحتوى الجديد العالي الجودة سبيلًا لتمكين هذه القطاعات من تحقيق النمو. ومن المعروف عن كريستيان غماشي أنه من عشّاق المغامرات والسفر المتمرسين، ممن لديهم باع طويل في هذا المجال، وهو مصور فوتوغرافي وصانع أفلام فازت أعماله بالعديد من الجوائز، وقام خلال ترحاله بإنشاء محتوى في أكثر من 40 دولة حول العالم مع التركيز على مجالي السفر والضيافة.