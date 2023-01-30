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أفاتار يواصل تصدر الإيرادات للأسبوع السابع على التوالي

أفاتار يواصل تصدر الإيرادات للأسبوع السابع على التوالي
30 يناير 2023 11:51

واصل فيلم أفاتار: "ذا واي أوف ووتر" تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية لعطلة نهاية الأسبوع السابعة على التوالي مع محققا 15.7 مليون دولار إضافية، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع.

كانت عطلة نهاية أسبوع هادئة بشكل عام، وقد تميزت في الغالب بطرح الفيلم الهندي الكبير "باثان" الذي اقتحم المراكز الخمسة الأولى وإعادة طرح فيلمي "إيفري ثينغ إيفري وير أول آت ونس" و"فابلمانز"، بعد ترشيحهما لجوائز الأوسكار.

مسيرة أفاتار 2 في شباك التذاكر أميركا الشمالية لا يضاهيها إلا الجزء الأول "أفاتار"، وفي الـ 25 عامًا الماضية، لم يتفوق عليهم سوى فيلم "تايتانيك" (التي ظل في المركز الأول لمدة 15 أسبوعًا). الثلاثة من إخراج جيمس كاميرون.

 

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المصدر: وكالات
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أفاتار
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